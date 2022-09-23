4 привычки, которые сделают из ребенка вундеркинда

Психологи дали суперполезные рекомендации.

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Известный факт — чтобы добиться большого успеха в любой области, важно не просто обладать способностями, но и работать над собой. Это ежедневный труд, и даже взрослому человеку не всегда просто упорядочить свою жизнь, что уж говорить о детях. Тем не менее правильный подход к воспитанию и развитию ребенка могут помочь воспитать если не вундеркинда, то ребенка, который будет преуспевать в большинстве сфер деятельности. Следуя советам психологов, мы собрали топ ежедневных привычек, которые стоит освоить.

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Никакого жесткого контроля

Конечно, родители не должны оставлять ребенка наедине со школьной программой, особенно в начальной школе, тем не менее родителям необходимо держать себя в руках, когда речь заходит о контроле. Многим мама и папам так хочется, чтобы ребенок был быстрее, выше, сильнее, что малыша начинают буквально дрессировать. Идеально, если вы вместе с ребенком составите собственное расписание дел на неделю, которого и вы, и ваш школьник будет придерживаться ежедневного всю учебную неделю. Таким образом ребенок сможет стать эффективнее и добьется куда больших результатов.

Четкий режим питания

Однако не думайте, что режим необходим в учебе. Важно выработать привычку вовремя приступать к завтраку, обеду и ужину. Причем рацион ребенка должен быть максимально разнообразным и насыщенным, чтобы большую часть строительного материала для организма ваш ребенок получал именно с пищей, а не добавками. Кроме того, педиатры рекомендуют налегать на рыбу и овощи, которые содержат максимальное количество полезных элементов для работы мозга. Сделайте своим ритуалом полдник или перекус свежими овощами или фруктами. Такая вкусная привычка будет невероятно полезна для формирования будущего маленького гения.

Чтение каждый день

Еще один прекрасный ритуал, который стоит сделать ежедневным — чтение. При этом психологи настаивают, что книга должны быть интересна ребенку, не нужно навязывать свои интересы в сфере литературы, ведь ваша цель привить полезную привычку, которая будет доставлять еще и удовольствие. Начинать читать малышу вслух можно с самого раннего возраста, тем самым приучая его к самостоятельному чтению и любви к книгам и обучающим материалам.

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