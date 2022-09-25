Названы способы повлиять на успешность школьников

Эксперт по детско-родительской коммуникации образовательного проекта «Герои» Ольга Давыдова назвала родителям школьников несколько способов повлиять на успешность их детей. Специалиста процитировала «Газета.ру».

Фото: Мослента Мослента

В первую очередь Давыдова призвала взрослых интересоваться учебой ребенка.

«Речь не о том, чтобы постоянно сидеть вместе с подростком и решать задачи. Хотя, если он попросит о помощи, почему нет? Приучайте подростка обращаться за помощью, если это необходимо. Нужно регулярно интересоваться, как идут его дела в школе», — заявила она.

Специалист добавила, что в то же время важно не быть назойливыми и не акцентировать внимание только на оценках в дневнике. Подросток должен понимать, что для его родных имеет значение все происходящее в его жизни.

«К тому же, при доверительных отношениях и постоянном общении, у родителей будет меньше шансов пропустить буллинг, сложности с учебой и коммуникацией, конфликты с педагогами», — отметила Давыдова.

Эксперт порекомендовала взрослым не игнорировать школьные собрания. По ее мнению, посещение учебного заведения — отличный способ познакомиться с учителями, узнать об их ожиданиях от ребенка.

«Вопреки распространенному мифу, родительские собрания — это разговор не только об успеваемости, нарушениях и финансах», — подчеркнула Давыдова.

Специалист также посоветовала родителям не отказываться от участия в школьных мероприятиях, ведь это может помочь сформировать у подростка больше положительных ассоциаций с образованием.

Давыдова добавила, что важно давать школьникам больше свободы, чтобы они становились самостоятельными. А чтобы помочь ребенку научиться планировать свои дела, можно подарить ему ежедневник и в первое время вести записи вместе.