Семейный психолог объяснила, как помочь ребенку учиться

Если у ребенка возникают проблемы в школе, необходимо спокойно разобраться, в чем заключаются их причины. Ни в коем случае нельзя ругать детей, не объясняя, как решить возникшие трудности. Об этом «Вечерней Москве» рассказала семейный психолог Наталья Наумова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, самое главное — помочь ребенку научиться учиться самостоятельно, чтобы у него появилась мотивация.

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— Необходимо, чтобы родители не ругали детей, если у них что-то не получается. Наоборот, нужно хвалить за успехи. Если у ребенка нет мотивации, он не хочет учиться, то это связано с отсутствием успехов в учебе. Что-то у него не получается, при этом родители волнуются, нервничают, ругают и критикуют ребенка, лишают чего-то, наказывают, но ничего не меняется. Это заведомо ложный путь, — подчеркнула собеседница «ВМ».

При наличии проблем с учебой родителям крайне важно выяснить, в чем кроется их причина, заметила специалист. Если ребенок какие-то предметы понимает недостаточно хорошо, возможно, ему нужен репетитор или родителям необходимо самостоятельно помогать ребенку, подчеркнула Наумова.

Иногда в таких случаях ребенку может помочь специалист, отметила эксперт.

— Нужно найти причину, почему ребенок не успешен в школе, почему ему не дается обучение. Иногда это именно психологические факторы. Ребенок может быть невнимательным, у него будут сложности с концентрацией внимания. Нужно обратиться за помощью к нейропсихологу, чтобы помочь ребенку сформировать свои структуры головного мозга на достаточном для успешной учебы уровне, — посоветовала собеседница «ВМ».

Важно помочь ребенку организовать свой график и распланировать, в какое время делать уроки, заметила эксперт. Иногда детям сложно после школы сесть и заставить себя выполнить домашнее задание, в итоге возникает ощущение чувства вины и беспомощности.

При этом родители должны убедить ребенка организовать свое время самостоятельно, уточнила эксперт.