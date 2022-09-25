Истории выпускников о подготовке к экзаменам

Как готовиться к экзаменам и не перегореть, можно ли поступить в вуз мечты и не потерять мотивацию, и как убедить себя, что ЕГЭ — это не главное, «Летидору» рассказали ученики образовательной компании MAXIMUM Education, ныне студенты престижных вузов.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Айк Агаджанян

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«Я переехал из Армении пять лет назад и сдал русский на 100 баллов»

Мой путь подготовки к ЕГЭ начался летом перед 11 классом. В то время я уже понимал, что дорога к успеху будет нелегкой, и мне придется приложить много усилий. ЕГЭ я сдал, как мне кажется, хорошо. Такого результата я совсем не мог ожидать в начале года. Я переехал в Россию из Армении всего 5 лет назад, а в этом году сдал экзамен по русскому языку на 100 баллов. Это был самый большой шок для меня и всех моих знакомых. Про меня даже писали в нескольких газетах и группах в социальных сетях. Мне всегда казалось, что сдать ЕГЭ на 100 баллов практически невозможно. Да и что уж тут говорить, все пробники в течение года я писал максимум на 85 баллов.

В течение года я постоянно решал тесты, ставил орфографию и учил слова-исключения, они даже важнее, чем сами правила. Мне рассказывали, что для того, чтобы сдать русский язык на максимум, нужно иметь хорошую интуицию и внимательность, ведь большинство ошибок появляются из-за их отсутствия. Запомнить весь объем информации было сложно, лично мне очень помогали схемы и конструкции (так визуально запоминается именно картинка, а не само правило). А вот ударения я учил по стихам и песням, и могу с уверенностью сказать, что это действительно работает! Со временем замечаешь, сколько слов ты все это время говорил неправильно, начинаешь исправлять всех своих знакомых, друзей, членов семьи, и это еще больше помогает запоминать слова и правила. Ну и, конечно, в моем случае большую роль сыграла не столько теория, сколько практика.

Главное, не переусердствовать и не решать по пять-десять вариантов в день, а отрабатывать именно определенные задания, в которых есть пробелы.

С общим баллом 264 я поступил на бюджет в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, куда и хотел поступать в начале года. Но самым сложным для меня был выбор вуза и направления! Я определялся с ними очень долго и с большим трудом. Так сложилось, что я много чем увлекаюсь, поэтому и выбор профессии был для меня сущим адом. В итоге я выбрал более-менее универсальное направление, которое востребовано в любой сфере. Все, что связано с экономикой, будет актуально всегда, поэтому я выбрал менеджмент, с надеждой открыть свой бизнес в будущем. Политех я приметил еще в начале года, ведь вуз престижный и известный, да и к тому же там учились мои друзья и знакомые. Поступил я именно туда, хотя проходил на бюджет еще в четырех вузах в Санкт-Петербурге. Не буду обманывать и говорить, что этот год был легким для меня. Иногда ты расстраиваешься из-за того, что не понимаешь тему или не можешь запомнить ее, а твои баллы на пробниках не такие, как хотелось бы. Однако это все не так страшно, ведь реальный ЕГЭ совсем не такой, каким его описывают. Я бы даже сравнил его с обычной контрольной у самого строгого учителя в школе, хотя даже там иногда бывает пострашнее!

Екатерина Евграфова

«В течение двух недель я каждый день без остановки решала пробники»

Начиная с 10 класса, я готовилась к экзаменам в школе с учителями, в 11 классе я решила, что мне не хватает этой подготовки и начала заниматься на дополнительных курсах. И вот с того момента, загруженность очень выросла, но теперь я понимаю, что это того стоило. Был момент, когда в течение двух недель я каждый день без остановки решала пробники. С приближением экзаменов я тоже не переставала это делать, но еще дополнительно фиксировала свои ошибки и отрабатывала их. И так в режиме нон-стоп.

ЕГЭ, как мне кажется, я сдала очень хорошо, единственный результат, которым я не очень довольна – русский язык, за него я получила 87 баллов. Но остальные результаты мне показались просто сказочными! Всего я сдавала пять предметов: по истории у меня 93 балла, по обществознанию – 98, по английскому – 99 и по литературе – 100. И если честно, сейчас оглядываясь назад, я могу сказать, что это действительно было непросто.

Пока я не увидела баллы, особенно сотку по литературе, я даже подумать не могла, что у меня будет такой результат. В течение года у меня никак не получалось приблизиться к этой цифре, я постоянно ошибалась в некоторых заданиях, были сложности с написанием сочинений, иногда я просто пропускала какие-то критерии и теряла из-за этого баллы. Было очень обидно. Но на самом экзамене случилась какая-то магия, и я смогла сосредоточиться и не допустить ошибок, которые делала раньше. Я говорила себе: «Возможно, смогу набрать около 80 баллов, этого будет достаточно». А в итоге получилось так. Я подавала документы в питерский вуз на факультет политологии и даже поступила на бюджет, но в итоге выбрала обучение в зарубежном вузе. Я всегда хотела изучать международные отношения, это было моей мечтой. И в итоге я поступила в итальянский вуз и буду учиться там. Думаю, ни для кого не секрет, чтобы прийти к такому результату иногда нужно пройти через сложности. Из-за стресса и нагрузки у меня начались проблемы со здоровьем. Три недели я совсем не ходила в школу — организм как бы намекнул мне, что пора немного остановиться и дать себе время на восстановление. В основном, конечно, это были психологические проблемы. Хотелось оправдать ожидания, получить высокие баллы и поступить туда, куда я планировала. Поэтому вспоминая тот период, я хочу сказать будущим выпускникам, что не нужно сильно загружать себя и зацикливаться на том, что только от ЕГЭ зависит ваше будущее.

Конечно, эти результаты влияют на многое, но очень важно не думать о них постоянно и спокойно готовиться. ЕГЭ можно пересдать, а здоровье уже не вернуть.

Иван Полянинов

«Я точно знал, что буду переезжать в большой город»

Со своей будущей профессией, как ни странно, я определился достаточно давно. С выбором мне помог научно-исследовательский проект, который я писал в девятом классе по направлениям, связанным с экономикой. Я тогда почувствовал себя очень комфортно в этой сфере и решил, что для меня это лучшее направление, где я могу применить свои навыки.

В начале 10 класса я начал активно готовиться ЕГЭ. Уже тогда я понимал, что раз уж хочу заниматься экономикой, то поступать буду в Вышку. Для этого мне нужно было сдавать четыре предмета: профильную математику, английский язык, обществознание и русский язык. Естественно, мне очень хотелось получить больше 80 баллов по каждому предмету, потому что для поступления туда, куда я хотел, нужен был очень высокий проходной.

Что было самым сложным? В основном, разные проблемы и трудности в школе, но больше всего, мешала лень! Было очень нелегко мотивировать себя на протяжении двух лет подготовки, искать возможности, чтобы продолжать работать дальше. И в десятом, и в одиннадцатом классе у меня был классический кризис в феврале-марте. Тогда я чувствовал, что я эмоционально выгорал, и терял мотивацию, поэтому в такие моменты брал паузу. В итоге ЕГЭ я сдал неплохо, в сумме у меня получилось 360 баллов. По математике набрал 86 балов, но самое обидное, что меня лишили трех баллов по олимпиадной задаче во второй части. Я до сих пор не могу принять эту ситуацию и считаю, что я их заслужил.

Как бы противоречиво это ни звучало, но самое важное, чему нужно научиться в 11 классе – отдыхать. Да и в целом, начать воспринимать по-другому сам процесс подготовки.