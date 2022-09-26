Почему сон с открытым ртом вреден для ребенка

Сон с открытым ртом может стать причиной появления простудных заболеваний и гипоксии головного мозга, утверждает старший медицинский консультант "Теледоктор24" Мария Мамедова.

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По ее словам, при отсутствии дыхания через нос у вирусов появляется возможность проникнуть в организм ребенка через дыхательные пути.

Более того, предупредила Мамедова, открытый рот во время сна может грозить стоматологическими проблемами.

"Язык опускается вниз вместе с нижней челюстью, а верхняя не получает достаточного давления, таким образом нарушается ее развитие – она остается узкой. При этом нижняя часть подбородка двигается еще больше назад", – объяснила она в разговоре с "Газетой.ру".

Педиатр подчеркнула, что именно так происходит формирование дистального прикуса. Она добавила, что из-за открытого рта губы не смыкаются и не оказывают нужного давления на зубной ряд.

"В результате передние зубы отклоняются вперед", – заключила врач.