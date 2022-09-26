Педиатр рассказала об опасности дыхания ртом

Носовое дыхание обеспечивает поступление необходимого для жизни воздуха, который проходит по носовым ходам, увлажняясь или подсушиваясь, согреваясь и очищаясь от пыли. Поэтому постоянное дыхание через рот может представлять опасность для детского здоровья.

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В разговоре с «Газетой.Ru» педиатр «СМ-Клиника» для детей и подростков Варвара Рынейская рассказала, что дыхание через нос очень важно для здоровья: оно обеспечивается нормальный газообмен крови, поступление в организм нужного количества кислорода, тогда как при дыхании через рот можно обеспечить только 75% от необходимого объема газообмена.

Педиатр подчеркивает, что ребенок должен дышать только через нос. При этом доктор уточняет, что иногда дыхание может сопровождаться звуками – посапыванием и «похрюкиванием», особенно у грудных детей – это связано с более короткими, мягкими носовыми ходами.