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55 минут назад

Педиатр рассказала об опасности дыхания ртом

Letidor.ru

Носовое дыхание обеспечивает поступление необходимого для жизни воздуха, который проходит по носовым ходам, увлажняясь или подсушиваясь, согреваясь и очищаясь от пыли. Поэтому постоянное дыхание через рот может представлять опасность для детского здоровья.

Педиатр рассказала об опасности дыхания ртом
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

В разговоре с «Газетой.Ru» педиатр «СМ-Клиника» для детей и подростков Варвара Рынейская рассказала, что дыхание через нос очень важно для здоровья: оно обеспечивается нормальный газообмен крови, поступление в организм нужного количества кислорода, тогда как при дыхании через рот можно обеспечить только 75% от необходимого объема газообмена.

Педиатр подчеркивает, что ребенок должен дышать только через нос. При этом доктор уточняет, что иногда дыхание может сопровождаться звуками – посапыванием и «похрюкиванием», особенно у грудных детей – это связано с более короткими, мягкими носовыми ходами.

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