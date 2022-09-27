Хирург рассказал о пластических операциях у детей

Пластические операции в России разрешено проводить только совершеннолетним гражданам, рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук Андрей Копасов. Однако пластику делают и детям, но исключительно по медицинским показаниям, пояснил он «Ленте.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пластические операции детям и подросткам не рекомендуют делать по двум причинам. До 20 лет у человека продолжается фаза роста, с возрастом черты лица и пропорции тела меняются. Уходят пухлые щечки, конечности становятся более изящными, увеличивается грудь. И к совершеннолетию операция по изменению внешности может и не понадобиться, пояснил Копасов.

Видео дня

Кроме того, пластические хирурги стараются, чтобы после операции рубцы были не видны, но из-за активного роста ребенка кожа может растягиваться, а рубцы становиться заметнее, добавил собеседник «Ленты.ру».

К тому же с юридической точки зрения дети не несут за себя полной ответственности и принимают решения не рационально, а эмоционально, отметил пластический хирург.

Но по медицинским показаниям ребенку могут провести операцию в любом возрасте. Обоснованием для пластической операции может стать врожденная деформация. По словам хирурга, расщелины верхнего неба, заячья губа и другие патологии зачастую удаляются сразу после рождения ребенка, чтоб у него правильно формировался дыхательный и речевой аппарат.

Лопоухость может причинять дискомфорт с самого раннего возраста. Коррекцию ушных раковин (отопластику) можно делать с шести лет

Неудачное падение или удар мячом могут сильно повредить носовую перегородку. Если ребенку после травмы становится тяжело дышать, рекомендуется сделать операцию, прокомментировал Копасов. Затрудненное носовое дыхание не насыщает кровь необходимым количеством кислорода, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

В подростковом возрасте у детей может развиться чрезмерное или неравномерное разрастание молочных желез. Это влияет не только на психологическое состояние человека, но и на осанку, отметил хирург. В таких случаях с разрешения родителей делают операции по уменьшению или коррекции груди (маммопластику).

Проводят детям и операции по удалению родинок и папиллом. «Большинство из них удаляют с помощью лазера или жидкого азота, но если образование довольно большое, его нужно иссекать хирургическим путем», — резюмировал Копасов.