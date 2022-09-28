Перечислены признаки травли в школе

Если ребенок в школе сталкивается с травлей, в его поведении могут появиться признаки, указывающие на участие в конфликте. Их в разговоре с «Лентой.ру» перечислила руководитель направления психологической помощи подросткам образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам специалистки, поводом для волнения могут стать резкий спад интереса к учебе, нарушения сна, тревожность и нежелание идти в школу. Также стоит обратить внимание на то, что ребенок ссылается на плохое самочувствие, но симптомы проходят, когда ему разрешают остаться дома.

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Если родители заметили такие признаки, им стоит поговорить об этом не только с ребенком, но и с его учителем. Надо узнать, известно ли педагогу о случаях конфликтов, есть ли у ребенка недоброжелатели в классе или школе, провоцируют ли его, один ли он на перемене.

Первый, с кем стоит общаться в таком случае, — это классный руководитель ребенка, однако идти на разговор лучше с доказательствами. Для этого надо доверительно поговорить с ребенком, попросить рассказать как можно больше о происходящем, письменно зафиксировать случаи травли, когда они были, найти свидетелей, записать, что ощущал в этот момент ребенок и как на него могла повлиять ситуация. Если речь идет о травле в интернете, стоит сделать скриншоты.

«Если разговор с учителем не принес плодов, стоит поговорить с директором. При этом нужно объяснить, что возникшая ситуация — общая проблема, а школа может оказаться под ударом, так как это касается репутации образовательного учреждения. Если и директор не может помочь, следует писать в Департамент образования и в комиссию по делам несовершеннолетних», — объясняет Тимофеенко.

Последнее исследование MAXIMUM Education говорит, что 90 процентов учеников с 8 по 11 класс сталкивались с буллингом. Участниками конфликта в роли жертвы становились 38 процентов детей, каждый второй впервые столкнулся с травлей в младшей школе. При этом большинство детей считает, что пресечь проблему можно, если к ее решению подключатся не только родители — в процесс стоит вовлечь также педагогов и других учеников.