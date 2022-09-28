Как говорить с детьми о событиях в мире

«С подростками можно разговаривать на более взрослые темы (если они сами хотят). К примеру, можно пообсуждать, о чем беспокоится большинство людей вокруг. Почему так хочется знать, кто прав/кто виноват. Как интересы государства соотносятся с интересами отдельных семей», – пояснила эксперт.

Психолог подчеркнула, что это необходимо делать именно при наличии у подростка интереса. Если он сам задается вопросами более широкого, чем бытовая жизнь.

Полина Малахова добавила, что в разговоре с подростками важно упомянуть, что то, что вы считаете и думаете – это ваша позиция, а у других людей может быть совсем другая позиция.