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1 час назад

Как говорить с детьми о событиях в мире

РИА "ФедералПресс"

Россиянам объяснили, стоит ли разговаривать с детьми о спецоперации. Советами с «ФедералПресс» поделилась психолог Полина Малахова.

Как говорить с детьми о событиях в мире
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«С подростками можно разговаривать на более взрослые темы (если они сами хотят). К примеру, можно пообсуждать, о чем беспокоится большинство людей вокруг. Почему так хочется знать, кто прав/кто виноват. Как интересы государства соотносятся с интересами отдельных семей», – пояснила эксперт.

Психолог подчеркнула, что это необходимо делать именно при наличии у подростка интереса. Если он сам задается вопросами более широкого, чем бытовая жизнь.

Полина Малахова добавила, что в разговоре с подростками важно упомянуть, что то, что вы считаете и думаете – это ваша позиция, а у других людей может быть совсем другая позиция.

Дети,Полина Малахова,
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