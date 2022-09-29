Как помочь ребенку настроиться на учебу с помощью творчества

Неспособность сконцентрироваться на уроках, отсутствие интереса к новому материалу, избегание выполнения домашних заданий — все это не обязательно следствие лени. Но как помочь ребенку настроиться на учебный процесс и избежать стресса?

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Школьный период богат на всевозможные источники стресса, и зачастую детям не позволяют раскрыть потенциал психологические перегрузки. Об инновационном способе гармонизировать эмоциональное состояние рассказывает Ульяна Храмкова — эксперт по технике Эбру, основатель проекта Amazing Color Studio.

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Что такое Эбру?

Техника Эбру — это создание картин на воде, с использованием специальных красок и загуститель для волшебной воды. Необычность процесса делает его интересным для детей, а регулярные занятия активизируют творческое начало, повышающее уровень усидчивости и концентрации, помогают бороться с накопленным стрессом.

Правила пользования наборами для Эбру детям легко объяснит любой родитель. Тут очень важно ничего не навязывать ребенку, не утомлять долгими инструкциями — гораздо лучше показать на примере. В идеале Эбру должна восприниматься как игра с элементом чуда, чтобы увлекать и производить нужное воздействие.

Чем техника Эбру полезна для учебного процесса?

Во-первых, рисование на воде доступно всем детям, независимо от возраста и уровня художественных навыков: оно становится средством выразить животрепещущие эмоции и просто получить удовольствие от творческого процесса. Положительные эмоции — необходимое условие работоспособности.

Во-вторых, взаимодействие с водой способствует снятию стресса: цвета проявляются и расходятся по поверхности зрелищно, но плавно, ребенок наблюдает и сам выходит из состояния постоянной спешки. Это дает хорошие результаты при выполнении школьных заданий: ведь масса ошибок допускаются именно из-за торопливости и страха опоздать. Умение замедлиться приводит к тому, что ребенок способен не паниковать на контрольных или просто при большом количестве разных задач, а спокойно думать, взвешивать свои действия, и в итоге успевать больше, выполнять любые дела качественней. В-третьих, техника Эбру помогает понять и прочувствовать очень простую установку: чтобы получить красивый результат, нужно знать правила игры и соблюсти ряд условий. Эту схему дети легче переносят на учебный процесс, чем внушения о том, что хорошие оценки — залог успеха в далеком будущем.

Как добиться максимального результата от техники Эбру?

Чтобы усилить успокаивающий эффект, можно подбирать расслабляющее звуковое сопровождение: музыку или, например, звуки живой природы. Не лишним будет заниматься Эбру вместе с ребенком, создавая безопасное пространство для обсуждения волнующих его проблем. Конечно, за один раз привести юного художника в ресурсное состояние не получится, поэтому желательно применять рисование на воде с определенной регулярностью в течение всего школьного года — например, в конце рабочей недели.