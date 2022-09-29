Вывих бедра у новорожденного: как избежать последствий?

Олег Кожевников, Заслуженный врач РФ, д.м.н., руководитель детского травматолого-ортопедического отделения ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России рассказал Sibmeda.ru о современном подходе к лечению детей с врождённым вывихом бедра.
Этот вопрос специалист освещал в рамках конференции «Актуальные вопросы организации травматолого-ортопедической помощи детям», организованной Новосибирским НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России.
Как рассказал эксперт, врождённый вывих бедра – в числе «лидеров» (47%) среди ортопедической патологии у детей. Возникает он на фоне дисплазии соединительной ткани, её недоразвития и способствует раннему развитию деформирующего артроза в области тазобедренного сустава.
Врождённый вывих бедра проявляется асимметрией ягодичных складок, ограничением отведения бёдер, при одностороннем поражении – укорочением нижней конечности. Диагноз необходимо устанавливать у младенцев в родильном доме. Неонатолог, заподозривший такую патологию, должен назначить младенца на ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (в идеале в роддоме всем новорождённым необходимо проводить скрининговое ультразвуковое исследование). Если на УЗИ диагноз подтверждён, лечение нужно начать незамедлительно. Как правило, терапия заключается в том, что на несколько месяцев накладываются отводящие шины, этапные гипсовые повязки. И в 90% случаев удаётся решить этот вопрос до шести месяцев – пока младенец не начал сидеть, нужно успеть установить диагноз и начать лечение. Массажи, лечебная физкультура, физиопроцедуры проводятся только после того, как вывих будет вправлен.
Как отметил Олег Кожевников, к сожалению, не всегда врачи замечают признаки дисплазии. А некоторые узнавшие об этом родители прилагают недостаточно усилий для выполнения врачебных рекомендаций. Потому в дальнейшем у таких пациентов – выраженная хромота, ограничения подвижности в области тазобедренного сустава, укорочение нижней конечности, ранний болевой синдром. Подросший ребёнок после короткой прогулки ощущает усталость, боль в тазобедренном суставе, в нижней конечности. Если здоровый ребёнок может пройти несколько километров, то имеющий вывих бедра и во взрослом возрасте контролирует, сколько метров без болевых ощущений он может пройти.
«Помощь, конечно, окажут, но, скорее всего, это будет хирургическое вмешательство. И результаты этого лечения будут хуже, чем если бы начали лечить в раннем возрасте. Если две попытки закрытого вправления вывиха (с помощью шин и гипсовых повязок) не помогли, то необходимо оперировать. С возрастом нарастают изменения в области тазобедренного сустава, и закрыто вправить этот вывих становится затруднительно, практически невозможно. Вопрос о закрытом вправлении рассматривается в отношении детей до шести месяцев, максимум – до года», – рассказал доктор.
Но от врождённого вывиха бедра полностью избавиться сложно. Даже если всё хорошо, нужно, чтобы раз в год осматривал ортопед: проследил за походкой, а также назначил рентгенографию для оценки развития диспластичных элементов тазобедренного сустава. В дальнейшем родившийся с вывихом бедра должен тщательно подойти к выбору профессии. Она не должна быть связана с длительным пребыванием на ногах, тяжёлым физическим трудом – такому человеку нужна «сидячая» работа.