Вывих бедра у новорожденного: как избежать последствий?

Олег Кожевников, Заслуженный врач РФ, д.м.н., руководитель детского травматолого-ортопедического отделения ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России рассказал Sibmeda.ru о современном подходе к лечению детей с врождённым вывихом бедра.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Этот вопрос специалист освещал в рамках конференции «Актуальные вопросы организации травматолого-ортопедической помощи детям», организованной Новосибирским НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России.

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Почему у плода развивается врождённый вывих бедра и как его выявить?

Как рассказал эксперт, врождённый вывих бедра – в числе «лидеров» (47%) среди ортопедической патологии у детей. Возникает он на фоне дисплазии соединительной ткани, её недоразвития и способствует раннему развитию деформирующего артроза в области тазобедренного сустава.

Врождённый вывих бедра проявляется асимметрией ягодичных складок, ограничением отведения бёдер, при одностороннем поражении – укорочением нижней конечности. Диагноз необходимо устанавливать у младенцев в родильном доме. Неонатолог, заподозривший такую патологию, должен назначить младенца на ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (в идеале в роддоме всем новорождённым необходимо проводить скрининговое ультразвуковое исследование). Если на УЗИ диагноз подтверждён, лечение нужно начать незамедлительно. Как правило, терапия заключается в том, что на несколько месяцев накладываются отводящие шины, этапные гипсовые повязки. И в 90% случаев удаётся решить этот вопрос до шести месяцев – пока младенец не начал сидеть, нужно успеть установить диагноз и начать лечение. Массажи, лечебная физкультура, физиопроцедуры проводятся только после того, как вывих будет вправлен.

Почему вывихи бедра «просматривают» и какие могут быть последствия?

Как отметил Олег Кожевников, к сожалению, не всегда врачи замечают признаки дисплазии. А некоторые узнавшие об этом родители прилагают недостаточно усилий для выполнения врачебных рекомендаций. Потому в дальнейшем у таких пациентов – выраженная хромота, ограничения подвижности в области тазобедренного сустава, укорочение нижней конечности, ранний болевой синдром. Подросший ребёнок после короткой прогулки ощущает усталость, боль в тазобедренном суставе, в нижней конечности. Если здоровый ребёнок может пройти несколько километров, то имеющий вывих бедра и во взрослом возрасте контролирует, сколько метров без болевых ощущений он может пройти.

Если грудничковый период упущен, есть ли возможность оказать помощь позже?

«Помощь, конечно, окажут, но, скорее всего, это будет хирургическое вмешательство. И результаты этого лечения будут хуже, чем если бы начали лечить в раннем возрасте. Если две попытки закрытого вправления вывиха (с помощью шин и гипсовых повязок) не помогли, то необходимо оперировать. С возрастом нарастают изменения в области тазобедренного сустава, и закрыто вправить этот вывих становится затруднительно, практически невозможно. Вопрос о закрытом вправлении рассматривается в отношении детей до шести месяцев, максимум – до года», – рассказал доктор.