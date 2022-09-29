Здоровый рацион для подростка: на что обратить внимание?

Подростковый возраст — очень важный этап в жизни человека с точки формирования будущего здоровья. Поэтому питание и физическая активность здесь выходит на первый план. На что же обратить внимание родителей детей пубертатного периода?

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Ни для кого не секрет, что число людей с лишним весом с каждым годом растет. Это касается как мировой статистики, так и российских данных. И эта проблема касается не только взрослого населения, но также подростков и детей. Многие из них уже в раннем возрасте пытаются соблюдать какие-то диеты, чтобы соответствовать стандартам красоты, а это приводит как из излишнему весу, так и к расстройствам пищевого поведения.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число тех, кто страдаем ожирением, в возрастной группе от 5 до 19 лет увеличилось в десять раз: с 7 миллионов в 1975 году, до 124 миллионов в 2016 году. Это статистика за последние сорок лет.

Но есть и иная часть проблемы с весом, которая очевидна чаще всего только специалистам, либо родителям детей, которые столкнулись с этой сложной ситуацией. Наблюдаются девочки и мальчики с весом ниже среднестатистической нормы, в 2016 году их насчитывалось 193 миллиона. Только представьте это количество! В 2022 году, по прогнозам ВОЗ, дети и подростки с ожирением, а также те, чья масса тела снижена, по числу сравняются.

Обратимся к нашей статистике. Согласно данным Росстата на 2018 год, 15% подростков от 14 до 18 лет имеют избыточный вес. Кажется, что цифра небольшая, однако именно они пополнят статистику лишнего веса по взрослому населению, а это целых 62%!

Учитывая вышеперечисленное, как никогда актуально обратить внимание как на здоровье вашего ребенка, так и на то, что именно он ест. Да, вы не можете контролировать еду, которую выбирает ваш сын или дочь-подросток в школе или на встречах с друзьями. Но вы можете повлиять на рацион, который вы предоставляете ему дома, а также рассказывать о нюансах разнообразного и здорового питания, мотивируя такие беседы возможностью чувствовать себя активным и достигать поставленных задач. Когда девочке или мальчику исполняется 11-12 лет, для них значимыми людьми становятся сверстники, а также внешность. Здесь социальные сети и глянец играют явно не на стороне родителей и здорового восприятия своего тела, ведь на страницах журналов чаще всего можно увидеть стандартных моделей. К этому и стремятся подростки, считая, что худоба — равно успех. В этом возрасте подростки могут начать эксперименты с диетами, тем более, что найти их сегодня на просторах интернета не составляет никакого труда. Если молодой человек или девушка выбирает какой-то жесткий подход — диета на гречке, голодание, экстремальное ограничение калорийности или полный отказ от каких-то групп продуктов, в долгосрочной перспективе это может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

К чему приводят диеты в подростковом возрасте? Железодефицитная анемия — когда в рационе мало продуктов, которые содержат железо

Кариес — это связано с недостатком в рационе кальция

Задержка роста — недостаток белка, который поступает с продуктами питания

Недостаток йода

Нарушение менструального цикла у девушек из-за скудного рациона, а также из-за ограничения жиров

Проблемы с костями — мало кальция и других макронутриентов, формирующих костную ткань

Снижение успеваемости в школе

Апатия, повышенная сонливость, легкая возбудимость, психические отклонения

Родителям, планирующим питание подростка, нужно учитывать физиологические особенности своего ребенка. Подросток действительно нуждается в рационе повышенной калорийности, так как ему нужна энергия на рост и формирование костной ткани (это залог хорошего здоровья в будущем). Однако во всем нужен баланс, предлагайте сыну или дочери разнообразие, знакомьте с новыми продуктами и станьте личным примером в вопросах здорового питания.

Принципы питания детей от 12 до 18 лет 4–5-разовое питание: 3 основных приема пищи, 1–2 перекуса

Соблюдайте перерывы между едой, лучше 3–4 часа

Самый калорийный прием пищи — обед, затем завтрак и менее калорийный ужин

Отдавайте предпочтение домашней еде, так как рацион вне дома чаще способствует перееданию из-за больших порций и добавок

Контролируйте добавленный сахар. Внутри сладкого йогурта, например, 6 ложек сахара, а в одной шоколадке — целых 10. Задумайтесь, нужны ли они вашему ребенку?

Контролируйте добавленную соль. Если верить статистике, большинство детей и взрослых переедает соли. Рекомендуется ограничить такие продукты как чипсы, сухарики, соусы и прочие продукты, которые содержат много соли. Переизбыток такой еды во взрослом возрасте приводит к проблемам с давлением и сердечно-сосудистым заболеваниям

Прием пищи должен содержать все группы продуктов: белки, жиры и углеводы

Добавляйте в рацион овощи и фрукты, подавайте пример сами, начиная прием пищи с салата или нарезанных овощей

Важно!

Далеко не все взрослые люди любят свежие овощи и фрукты, а подростки, которые не видели этого примера у своих родителей, тем более. Поэтому не старайтесь сразу приобщить их к употреблению этих продуктов, вводите их в рацион постепенно. Добавляйте свежие фрукты в кашу, в бутерброд положите порезанный огурец, кусочек перца или лист салата, добавляйте овощи в гарниры или мясо.

Дети в подростковом возрасте очень чувствительны, но родителям важно помнить, что именно в этом возрасте закладывается как будущее физическое здоровье человека, так и его поведенческие реакции. Самое главное, что может сделать для ребенка мама и папа — стать личным примером для своих детей. Приобщайтесь к здоровому питанию всей семьей, а если у вас возникли сомнения насчет здоровья вашего ребенка — он стремительно набрал вес или, наоборот, быстро его теряет, незамедлительно обращайтесь к специалисту.