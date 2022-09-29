Здоровый рацион для подростка: на что обратить внимание?

Подростковый возраст — очень важный этап в жизни человека с точки формирования будущего здоровья. Поэтому питание и физическая активность здесь выходит на первый план. На что же обратить внимание родителей детей пубертатного периода?
Ни для кого не секрет, что число людей с лишним весом с каждым годом растет. Это касается как мировой статистики, так и российских данных. И эта проблема касается не только взрослого населения, но также подростков и детей. Многие из них уже в раннем возрасте пытаются соблюдать какие-то диеты, чтобы соответствовать стандартам красоты, а это приводит как из излишнему весу, так и к расстройствам пищевого поведения.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число тех, кто страдаем ожирением, в возрастной группе от 5 до 19 лет увеличилось в десять раз: с 7 миллионов в 1975 году, до 124 миллионов в 2016 году. Это статистика за последние сорок лет.
Но есть и иная часть проблемы с весом, которая очевидна чаще всего только специалистам, либо родителям детей, которые столкнулись с этой сложной ситуацией. Наблюдаются девочки и мальчики с весом ниже среднестатистической нормы, в 2016 году их насчитывалось 193 миллиона. Только представьте это количество! В 2022 году, по прогнозам ВОЗ, дети и подростки с ожирением, а также те, чья масса тела снижена, по числу сравняются.
Обратимся к нашей статистике. Согласно данным Росстата на 2018 год, 15% подростков от 14 до 18 лет имеют избыточный вес. Кажется, что цифра небольшая, однако именно они пополнят статистику лишнего веса по взрослому населению, а это целых 62%!
Учитывая вышеперечисленное, как никогда актуально обратить внимание как на здоровье вашего ребенка, так и на то, что именно он ест. Да, вы не можете контролировать еду, которую выбирает ваш сын или дочь-подросток в школе или на встречах с друзьями. Но вы можете повлиять на рацион, который вы предоставляете ему дома, а также рассказывать о нюансах разнообразного и здорового питания, мотивируя такие беседы возможностью чувствовать себя активным и достигать поставленных задач. Когда девочке или мальчику исполняется 11-12 лет, для них значимыми людьми становятся сверстники, а также внешность. Здесь социальные сети и глянец играют явно не на стороне родителей и здорового восприятия своего тела, ведь на страницах журналов чаще всего можно увидеть стандартных моделей. К этому и стремятся подростки, считая, что худоба — равно успех. В этом возрасте подростки могут начать эксперименты с диетами, тем более, что найти их сегодня на просторах интернета не составляет никакого труда. Если молодой человек или девушка выбирает какой-то жесткий подход — диета на гречке, голодание, экстремальное ограничение калорийности или полный отказ от каких-то групп продуктов, в долгосрочной перспективе это может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.
Родителям, планирующим питание подростка, нужно учитывать физиологические особенности своего ребенка. Подросток действительно нуждается в рационе повышенной калорийности, так как ему нужна энергия на рост и формирование костной ткани (это залог хорошего здоровья в будущем). Однако во всем нужен баланс, предлагайте сыну или дочери разнообразие, знакомьте с новыми продуктами и станьте личным примером в вопросах здорового питания.
Далеко не все взрослые люди любят свежие овощи и фрукты, а подростки, которые не видели этого примера у своих родителей, тем более. Поэтому не старайтесь сразу приобщить их к употреблению этих продуктов, вводите их в рацион постепенно. Добавляйте свежие фрукты в кашу, в бутерброд положите порезанный огурец, кусочек перца или лист салата, добавляйте овощи в гарниры или мясо.
Дети в подростковом возрасте очень чувствительны, но родителям важно помнить, что именно в этом возрасте закладывается как будущее физическое здоровье человека, так и его поведенческие реакции. Самое главное, что может сделать для ребенка мама и папа — стать личным примером для своих детей. Приобщайтесь к здоровому питанию всей семьей, а если у вас возникли сомнения насчет здоровья вашего ребенка — он стремительно набрал вес или, наоборот, быстро его теряет, незамедлительно обращайтесь к специалисту.
Наталья Филиппова: педагог-психолог, консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения, нутрициолог, специалист по РПП, wellbeing-эксперт, специалист по побору витаминов и минералов