Ученые нашли способ, как легко улучшить внимание ребенка

Внимание школьника можно улучшить за счет правильного питания. К такому выводу пришли ученые из Барселонского института глобального здравоохранения. Результаты исследования появились в European Child & Adolescent Psychiatry.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В эксперименте ученых принимали участие 332 подростка из разных школ Барселоны. Их попросили пройти тест на изобретательность и устойчивость внимания, а также ответить на вопросы, связанные о диетических привычках. После школьники сдали кровь для измерения уровня жирных кислот докозагексаеновой (ДГК) и альфа-линоленовой (АЛК).

В результате выяснилось, что высокие уровни ДГК в крови связаны с избирательным и устойчивым вниманием, а высокий уровень АЛК связан с низкой импульсивностью.