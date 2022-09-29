Ученые нашли способ, как легко улучшить внимание ребенка

Внимание школьника можно улучшить за счет правильного питания. К такому выводу пришли ученые из Барселонского института глобального здравоохранения. Результаты исследования появились в European Child & Adolescent Psychiatry.
В эксперименте ученых принимали участие 332 подростка из разных школ Барселоны. Их попросили пройти тест на изобретательность и устойчивость внимания, а также ответить на вопросы, связанные о диетических привычках. После школьники сдали кровь для измерения уровня жирных кислот докозагексаеновой (ДГК) и альфа-линоленовой (АЛК).
В результате выяснилось, что высокие уровни ДГК в крови связаны с избирательным и устойчивым вниманием, а высокий уровень АЛК связан с низкой импульсивностью.
По итогам эксперимента ученые заявили, что для улучшения внимания ребенка нужно ввести в его рацион продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Это рыба жирных сортов, морепродукты, оливковое масло, орехи.