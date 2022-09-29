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2 часа назад

Эксперт раскрыла негативное влияние умных часов на детей

Москва24

Использование умных часов и телефонов с GPS может негативно влиять на поведение ребенка, считает психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук. По ее словам, из-за постоянного родительского контроля у детей не развивается способность к пространственной ориентации и самостоятельности.

Эксперт раскрыла негативное влияние умных часов на детей
Фото: m24.rum24.ru

"<…> Ребенок оказывается неспособным самостоятельно определять безопасные маршруты. Помимо этого, становится очевидным влияние отслеживающих гаджетов на детско-родительские взаимоотношения", – отметила эксперт в разговоре с "Газетой.ру".

Психолог добавила, что желание родителей отслеживать передвижения ребенка приводит к тому, что в семье утрачивается доверие.

Пользователями умных часов являются дети в возрасте от 6 до 10 лет, поделилась Токарчук. Помимо отслеживания местоположения, эти гаджеты способны слышать, с кем и о чем конкретно разговаривает ребенок.

"<…> Таким образом, родитель как бы всегда находится рядом. Общеизвестно, что поведение человека меняется, когда он осознает, что за ним наблюдают. То же происходит и с ребенком", – предупредила Токарчук.

Психолог отметила, что некоторые родители удаленно прослушивают еще и людей из окружения ребенка: его друзей, нянь, воспитателей и учителей. Из-за этого устройство, созданное для безопасности, заставляет детей чувствовать постоянную взволнованность. По мнению эксперта, между родителями и их детьми должны быть определенные границы.

Дети,
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