Родителям рассказали, как говорить с детьми о терроризме

Врач доказательной медицины Олег Абакумов поднял тему бесед с детьми о терроризме. К сожалению, в современном мире никто не защищен от проявлений агрессии и ребенок должен знать, что происходит и как противостоять террористической угрозе.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Произошла не первая ситуация, когда человек ворвался в школу с оружием. На этот раз в Ижевске. Кажется, что это невозможно предсказать и в опасности абсолютно все дети в любой школе. Но давайте посмотрим, что об этом думает психология», - предлагает Абакумов.

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По мнению психологов, такие ситуации становятся возможным при росте общего уровня агрессии и насилия в обществе. Можно это не замечать и считать, что конкретно вас это не коснется. Но трагедии можно и предотвращать, и в этом хороши любые методы. Абакумов считает, что у нас не принято жаловаться и детей после этого дразнят ябедами. Поэтому дети иной раз терпят обиды, а потом «обидчик вырастает и врывается в школу с оружием»... Врач согласен с тем, что беседовать с детьми очень сложно. Но это можно и необходимо делать.

В первую очередь, ребенок должен понимать, что такое правила и границы поведения. В том числе, и границы другого человека, которые должны быть неприкасаемыми, как и его собственные. Нельзя нарушать чужое пространство и позволять нарушать свое. Огромной ошибкой являются действия, когда ребенка называют стукачом, ябедой или трусом. Лучше если он вырастет отзывчивым и внимательным, будет замечать преступления и не будет о них молчать. Чем раньше насилие замечается и предупреждается, тем быстрее его можно искоренить.

«Задавайте ребёнку вопросы. Спросите, что он уже знает о насилии. Поверьте, ему живётся в этом мире так же неспокойно, как и вам. Не душите его гиперопекой, не звоните каждые 30 минут, растите его самостоятельным и подготовленным к жизни человеком», - также считает врач.

А еще ребенку очень важно знать правила поведения в экстренной ситуации. Например, знает ли он, что нужно делать, если в школе началась стрельба? Доктор Абакумов предлагает свой набор правил. Первое из них — бежать от опасности, не геройствуя и не пытаясь разобраться, что и где происходит. В толпе нужно быть аккуратным, а на улице нужно как можно дальше уйти от школы. При нахождении в зоне стрельбы бежать нужно зигзагами — это уменьшает шансы, что террорист попадет.

После того как ребенок оказался в безопасности, он должен обязательно позвонить родителям и сообщить, что с ним все в порядке. Каждый школьник должен знать и телефоны 102 и 112 — полиция и единый номер вызова экстренных служб. Если убежать не получается, то нужно спрятаться — за парту, за шкаф, за другую мебель, лечь навзничь. Если рядом оказался взрослый, то от него лучше не удаляться, и самому ребенку не будет лишним взять в руки все что угодно — лишь бы защититься. Например, стул.

Услышав от одноклассника, который (пусть и в шутку) говорит о том, что он поубивал бы учителей и взорвал школу, нужно немедленно сообщить об этом взрослым. Ребенок должен понимать, что он не является в таком случае ябедой. Он предотвращает проблему и даже может спасти человеческие жизни.