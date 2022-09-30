Как развод родителей влияет на взрослую жизнь детей

Психотерапевт из России Артем Толоконин рассказал, как влияет развод родителей на дальнейшее будущее ребенка.

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По словам специалиста, дети ярче в эмоциональном плане переживают развод родителей и зачастую начинают винить себя в разладе в семье и чувствовать себя ненужными. С такими чувствами ребенок дальше идет по жизни, а став взрослым, может столкнуться с депрессией, различными невротическими расстройствами или психосоматическими заболеваниями.

– Очень часто после развода ребенок болеет псориазом, бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями, в основе которых лежит эмоциональный конфликт. Целостность того мира и пространства, в котором ребенок проживал, нарушается, – объяснил Толоконин.

Врач добавил, что даже если развод родителей произошел в раннем возрасте ребенка, а также если он не был свидетелем их конфликтов, подсознание все равно может хранить эти воспоминания, а след от детских психотравм в дальнейшем негативно может сказаться на семейной жизни. Может появиться подозрительность и невозможность довериться другому человеку.