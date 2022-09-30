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1 час назад

Как развод родителей влияет на взрослую жизнь детей

Vse42.ru

Психотерапевт из России Артем Толоконин рассказал, как влияет развод родителей на дальнейшее будущее ребенка.

Как развод родителей влияет на взрослую жизнь детей
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалиста, дети ярче в эмоциональном плане переживают развод родителей и зачастую начинают винить себя в разладе в семье и чувствовать себя ненужными. С такими чувствами ребенок дальше идет по жизни, а став взрослым, может столкнуться с депрессией, различными невротическими расстройствами или психосоматическими заболеваниями.

– Очень часто после развода ребенок болеет псориазом, бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями, в основе которых лежит эмоциональный конфликт. Целостность того мира и пространства, в котором ребенок проживал, нарушается, – объяснил Толоконин.

Врач добавил, что даже если развод родителей произошел в раннем возрасте ребенка, а также если он не был свидетелем их конфликтов, подсознание все равно может хранить эти воспоминания, а след от детских психотравм в дальнейшем негативно может сказаться на семейной жизни. Может появиться подозрительность и невозможность довериться другому человеку.

Кроме того, не менее негативные последствия возникнут у ребенка из-за чрезмерной и неконструктивной критики и наказаний, а также когда его постоянно делают виноватым во всем и занимаются рукоприкладством. С этой болью ребенок живет и впоследствии становится жестоким, поскольку испытывает эту травму снова и снова, чтобы от нее избавиться. Пережившим подобное людям психотерапевт посоветовал обращаться к специалистам, пишет издание "Известия".

Дети,Артем Толоконин,
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