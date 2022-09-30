Как помочь ребенку с легкостью просыпаться в школу

Даже взрослым порой трудно наладить режим дня и ложиться спать вовремя, а для детей это и вовсе может казаться невозможным. Просыпаться в школу нелегко, особенно если секции заканчиваются поздно вечером, или выполнение домашних заданий затягивается до самой ночи. Телеканал «МУЛЬТ» рассказывает, как наладить режим сна у ребенка и помочь ему с легкостью просыпаться на уроки.
Для детей очень важна дисциплина — и режим дня является основной ее частью. При этом перестройка — процесс небыстрый, он может занять от полутора до трех месяцев. Это важно учитывать, например, во время летних каникул, когда дети ложатся и встают позже.
Для правильного распорядка дня ребенку стоит заканчивать выполнение домашних заданий к 18:00, а ко сну отходить в районе 21:00-22:00, особенно если просыпаться приходится в 7 утра. Спать школьнику стоит не менее 10 часов в сутки.
Итак, как же добиться ранних подъемов?
Сон индивидуален, поэтому для родителей важно учитывать особенности ребенка. Ему проще засыпать с песенками и сказками или лучше принять ванну на ночь? Выявив закономерность, будет проще выстраивать ритуалы отхода ко сну.
Очень важно, когда это делает кто-то из родителей. Да, даже если дети уже школьного возраста и считают себя взрослыми, здорово будет укрыть их на ночь, поправить подушку и одеяло и пожелать спокойной ночи.
Для хорошего сна важны поцелуи и объятия родителей — да и не только для сна. Если в семье отсутствуют телесные контакты и ласки, психическое и эмоциональное состояние ребенка сильно страдает.
Подсчитайте, сколько времени уходит на утренние сборы и дорогу до школы, и постарайтесь сдвинуть график сна с учетом утренней лени;
Если ребенок ложится спать поздно, старайтесь действовать постепенно: сдвигайте время отхода ко сну на 15–20 минут каждый день. Рано или поздно он станет ложиться вовремя.
Конечно, в субботу и воскресенье ребенку можно дать поспать подольше, однако стоит следить за тем, чтобы он не выбивался из привычного графика.
Для детей очень важно, чтобы мама и папа просыпались до них — это мотивирует на утреннюю активность. Родители выступают как образец для подражания: они готовят завтрак, помогают ребенку со сборами и собираются сами.
Бодрых вам пробуждений!