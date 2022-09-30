Как помочь ребенку с легкостью просыпаться в школу

Даже взрослым порой трудно наладить режим дня и ложиться спать вовремя, а для детей это и вовсе может казаться невозможным. Просыпаться в школу нелегко, особенно если секции заканчиваются поздно вечером, или выполнение домашних заданий затягивается до самой ночи. Телеканал «МУЛЬТ» рассказывает, как наладить режим сна у ребенка и помочь ему с легкостью просыпаться на уроки.

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Как быстро наладить режим дня?

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Для детей очень важна дисциплина — и режим дня является основной ее частью. При этом перестройка — процесс небыстрый, он может занять от полутора до трех месяцев. Это важно учитывать, например, во время летних каникул, когда дети ложатся и встают позже.

Для правильного распорядка дня ребенку стоит заканчивать выполнение домашних заданий к 18:00, а ко сну отходить в районе 21:00-22:00, особенно если просыпаться приходится в 7 утра. Спать школьнику стоит не менее 10 часов в сутки.

Итак, как же добиться ранних подъемов?

Важно хорошо высыпаться

Сон индивидуален, поэтому для родителей важно учитывать особенности ребенка. Ему проще засыпать с песенками и сказками или лучше принять ванну на ночь? Выявив закономерность, будет проще выстраивать ритуалы отхода ко сну.

Укладывайте ребенка сами

Очень важно, когда это делает кто-то из родителей. Да, даже если дети уже школьного возраста и считают себя взрослыми, здорово будет укрыть их на ночь, поправить подушку и одеяло и пожелать спокойной ночи.

Создавайте чувство безопасности

Для хорошего сна важны поцелуи и объятия родителей — да и не только для сна. Если в семье отсутствуют телесные контакты и ласки, психическое и эмоциональное состояние ребенка сильно страдает.

Даже если ребенку хочется поваляться подольше, не стоит отказывать в этом

Подсчитайте, сколько времени уходит на утренние сборы и дорогу до школы, и постарайтесь сдвинуть график сна с учетом утренней лени;

Если ребенок ложится спать поздно, старайтесь действовать постепенно: сдвигайте время отхода ко сну на 15–20 минут каждый день. Рано или поздно он станет ложиться вовремя.

Не нарушайте режим сна, даже в выходные

Конечно, в субботу и воскресенье ребенку можно дать поспать подольше, однако стоит следить за тем, чтобы он не выбивался из привычного графика.

Пусть первыми встают родители

Для детей очень важно, чтобы мама и папа просыпались до них — это мотивирует на утреннюю активность. Родители выступают как образец для подражания: они готовят завтрак, помогают ребенку со сборами и собираются сами.

Какие есть лайфхаки?

Приготовьте любимое блюдо ребенка на завтрак. Пусть его запах заставит засоню вылезти из постели;

Если у вас есть домашний любимец, он может разбудить ребенка — собаки, кошки или даже мелкие животные любят приходить к хозяевам по утрам и приветствовать их;

Делайте утром зарядку. Это не только полезно для всех членов семьи, но и способствует бодрости по утрам. Ритмичные движения в течение 5–10 минут позволят наполниться хорошим настроением и энергией на весь день;

Позвольте ребенку столкнуться с последствиями утренних опозданий. Если ничего не работает, стоит показать детям, что за их проступками грядет наказание. При этом очень важно выяснить, по какой причине школьник откладывает свои походы на уроки. Возможно, его что-то беспокоит, например, буллинг одноклассников или конфликты с учителями. Не всегда основные правила работают на детей. В таких ситуациях можно применять маленькие хитрости. Вот некоторые из них: