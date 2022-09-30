Как рассказать ребенку об усыновлении

"Важно деликатно и осторожно подходить к этому вопросу, не держать долго в тайне. Когда усыновили маленького ребенка и он не помнит, что происходило, то ему важно знать об этом. При этом необходимо говорить о своих чувствах к ребенку, насколько он значим, ценится, насколько его любят и нужен семье", – заявила Наумова.