Какое влияние оказывают жуткие игрушки на детей

"Проводите с ребенком больше времени, говорите с ним о том, что для него важно. Выделите день на семейный досуг, важно, чтобы он был в расписании ребенка. Научите отличать ребенка, что такое игра и что такое реальность. Придумывайте игры на развитие воображения с реальными ситуациями из жизни, с героями, которые могут встретиться ребенку", – прокомментировала психиатр в разговоре с News.ru.