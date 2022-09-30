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1 час назад

Врач рассказала, какое влияние оказывают жуткие игрушки на детей

Москва24иещё 1

Жуткие игрушки могут вызывать у детей различные фобии, а также отрывать их от реального мира, считает врач-психиатр Наталия Васенина. Например, у некоторых ребят возможно появление страха дойти до ванной в темноте, утверждает она.

Какое влияние оказывают жуткие игрушки на детей
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам эксперта, жуткая, но при этом мягкая игрушка формирует у детей ощущение двойственности. Кроме того, страшные вещи могут вызывать у ребят со слабой нервной системой тревогу.

Васенина порекомендовала родителям не отбирать жуткие игрушки резко, так как это должно произойти постепенно.

"Проводите с ребенком больше времени, говорите с ним о том, что для него важно. Выделите день на семейный досуг, важно, чтобы он был в расписании ребенка. Научите отличать ребенка, что такое игра и что такое реальность. Придумывайте игры на развитие воображения с реальными ситуациями из жизни, с героями, которые могут встретиться ребенку", – прокомментировала психиатр в разговоре с News.ru.

Врач посоветовала родителям покупать игрушки в форме животных. По мнению Весениной, такие вещи дарят ребенку добрые воспоминания, через которые он учится проявлять заботу.

Дети,
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