Какое влияние оказывают жуткие игрушки на детей

Жуткие игрушки могут вызывать у детей различные фобии, а также отрывать их от реального мира, считает врач-психиатр Наталия Васенина. Например, у некоторых ребят возможно появление страха дойти до ванной в темноте, утверждает она.
По словам эксперта, жуткая, но при этом мягкая игрушка формирует у детей ощущение двойственности. Кроме того, страшные вещи могут вызывать у ребят со слабой нервной системой тревогу.
Васенина порекомендовала родителям не отбирать жуткие игрушки резко, так как это должно произойти постепенно.
"Проводите с ребенком больше времени, говорите с ним о том, что для него важно. Выделите день на семейный досуг, важно, чтобы он был в расписании ребенка. Научите отличать ребенка, что такое игра и что такое реальность. Придумывайте игры на развитие воображения с реальными ситуациями из жизни, с героями, которые могут встретиться ребенку", – прокомментировала психиатр в разговоре с News.ru.
Врач посоветовала родителям покупать игрушки в форме животных. По мнению Весениной, такие вещи дарят ребенку добрые воспоминания, через которые он учится проявлять заботу.