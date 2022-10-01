Названа самая опасная для отношений родителя и ребенка фраза

Самую опасную для отношений родителя и ребенка фразу назвал режиссер Никита Кобелев в ходе беседы с «Мослентой» о новом спектакле по пьесе Жоэля Помра «Этот ребенок», премьера которого прошла в московском Театре Сатиры.
«"Я знаю лучше, чем ты" — это излюбленная фраза условных "взрослых", которую давно пора забыть»,
— сказал режиссер.
Он отметил, что люди обожают друг другу что-то доказывать и почему-то не могут смириться с тем, что у нас в голове разные установки, разное мнение на одинаковые вопросы, разные чувства вызывает одна и та же ситуация. Таким образом возникают проблемы в семье.
«Нынешней молодежи не нравится, когда ей пытаются руководить и раздавать непрошенные советы. На этой почве возникает много конфликтов, которые не все готовы решать экологично»,
— объяснил Кобелев.
Ранее были названы способы сохранить связь родителей с подростком. Подростка уже невозможно «воспитать». С ним тоже самое, что и с партнером, с подругой, с коллегой: диалог.