Названа самая опасная для отношений родителя и ребенка фраза

Самую опасную для отношений родителя и ребенка фразу назвал режиссер Никита Кобелев в ходе беседы с «Мослентой» о новом спектакле по пьесе Жоэля Помра «Этот ребенок», премьера которого прошла в московском Театре Сатиры.

Фото: Мослента Мослента

«"Я знаю лучше, чем ты" — это излюбленная фраза условных "взрослых", которую давно пора забыть»,

— сказал режиссер.

Он отметил, что люди обожают друг другу что-то доказывать и почему-то не могут смириться с тем, что у нас в голове разные установки, разное мнение на одинаковые вопросы, разные чувства вызывает одна и та же ситуация. Таким образом возникают проблемы в семье.

«Нынешней молодежи не нравится, когда ей пытаются руководить и раздавать непрошенные советы. На этой почве возникает много конфликтов, которые не все готовы решать экологично»,

— объяснил Кобелев.