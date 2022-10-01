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4 часа назад

Названа самая опасная для отношений родителя и ребенка фраза

Мослентаиещё 1

Самую опасную для отношений родителя и ребенка фразу назвал режиссер Никита Кобелев в ходе беседы с «Мослентой» о новом спектакле по пьесе Жоэля Помра «Этот ребенок», премьера которого прошла в московском Театре Сатиры.

Названа самая опасная для отношений родителя и ребенка фраза
Фото: МослентаМослента

«"Я знаю лучше, чем ты" — это излюбленная фраза условных "взрослых", которую давно пора забыть»,

— сказал режиссер.

Он отметил, что люди обожают друг другу что-то доказывать и почему-то не могут смириться с тем, что у нас в голове разные установки, разное мнение на одинаковые вопросы, разные чувства вызывает одна и та же ситуация. Таким образом возникают проблемы в семье.

«Нынешней молодежи не нравится, когда ей пытаются руководить и раздавать непрошенные советы. На этой почве возникает много конфликтов, которые не все готовы решать экологично»,

— объяснил Кобелев.

Ранее были названы способы сохранить связь родителей с подростком. Подростка уже невозможно «воспитать». С ним тоже самое, что и с партнером, с подругой, с коллегой: диалог.

Дети,Никита Кобелев,
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