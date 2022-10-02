Почему женщине важно следить за собой в декрете

Убранные в пучок волосы, джинсы и футболка летом, горнолыжные штаны и пуховик зимой – так выглядит среднестатистическая россиянка в декретном отпуске. Когда бесконечные дела выходят на первый план, становится не до красоты. Главное – малыш и домашние хлопоты. Где заканчивается удобство и начинается безразличие по отношению к себе? Можно ли в декрете выглядеть мамочкой с модной картинки? На что переключаться, чтобы не погрязнуть в бытовых делах? Об этом размышляла журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.

Фото: m24.ru m24.ru

Быть стильной и ухоженной, когда заботишься не только о себе, довольно сложно. Однако есть мамы (они действительно существуют!), которые даже с колясками гуляют при полном макияже и на каблуках. Конечно, выглядеть на прогулке так же, как и в офисе, не имеет смысла. Тем более что на это все равно поначалу не хватит времени. Но следить за собой следует в любой ситуации.

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При наличии надежных помощников, которые возьмут на себя заботу о ребенке, пока вы решите пробежаться по магазинам или сходить в салон красоты, делать это гораздо проще. Тем же, кто крутится самостоятельно, порой не до подобных излишеств.

Главное, что имеет смысл усвоить молодой маме, – ее жизнь должна подчиняться определенному графику. Жить в режиме удобно и родителям, и малышам. Представьте, что вы сняли с сушилки белье и принялись засовывать скомканные вещи на полки. Любой, даже самый вместительный шкаф вскоре переполнится, и часть одежды останется в куче. Совсем другое дело, если вещи прогладить и аккуратно, стопочками разложить по полочкам. То же самое и с режимом дня. Хаос и метание от одного дела к другому приведут к тому, что вам просто ни на что не хватит времени. Но если все расписано по часам и даже по минутам, то день покажется длинным, объемным. В график обязательно нужно внести пункт, когда вы можете потратить время на себя.

Пусть никто не видит нас в домашней обстановке, но это не повод ходить в ночнушке или халате. Аккуратная одежда дисциплинирует и помогает женщине внутренне собраться.

Домочадцы не всегда готовы сообщить женщине, что с нею что-то не так – например, набежали лишние килограммы или бросается в глаза ранняя седина. Желательно каждое утро храбро смотреться в зеркало, чтобы отмечать нежелательные перемены в себе. Если через полгода после рождения ребенка фигура оставляет желать лучшего, то имеет смысл приобщиться к занятиям спортом. Самое простое – подольше ходить с коляской по дорожкам парка. Кто-то на таких прогулках приобщается в бегу. Спортивные мамы даже участвуют в марафонах, толкая перед собой коляски.

Самый простой ежедневный набор физических упражнений – по 12 наклонов в разные стороны, 12 приседаний и по 12 подъемов ног – доступен каждой молодой маме. Можно дома, а можно и на прогулке, пока малыш спит в коляске. Тем женщинам, у которых есть возможность раз в неделю ходить в бассейн, вообще можно только позавидовать: они сохранят форму и избавятся от неизбежных болей в спине.

Чтобы ощутить прилив сил, неплохо просто принять душ, возможно, контрастный – это полезно для сосудов. Вообще пропускать гигиенические процедуры, даже если вы очень замотаны, не стоит. На прогулке, в поликлинике, в магазине – везде бросятся в глаза те же несвежие волосы. Не зря говорят, что женщина с чистой головой не может выглядеть плохо.

Не стоит огорчаться, если вдруг подруга рассказывает вам, что с грудным младенцем обошла все музеи (сходила в поход, совершает шопинг, ездит к морю), а вы понимаете, что не готовы к таким подвигам. Столь уникальные люди действительно встречаются. Но их все-таки гораздо меньше, чем тех, кто на первых порах подстраивает свои действия под основные потребности ребенка: полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и систематическое питание.

Основное, что советуют мамам в декрете, чтобы выйти из замкнутого круга забот, – это по возможности отдыхать, уделять время своей внешности и переключать внимание на хобби. Многие советы начинаются со слов "ты должна" или "ну можно же себе позволить". В каких-то случаях они звучат оптимистично, а в других – усталой маме от них хочется рыдать. Если советчики готовы помогать ей не только словом, но и делом, то что-то из их рекомендаций можно рассмотреть. В случае когда чей-то лайфхак поможет выглядеть хорошей в глазах других, но усложнит вам жизнь, не стоит зацикливаться на этом.

Однако, чтобы не свариться в котле родительских переживаний, нужно искать выходы из замкнутого пространства домашних забот. Кто-то в качестве такой отдушины выбирает соцсети и виртуальное общение. В каком-то смысле это хорошая замена живому общению, от которого женщина в декрете начинает отвыкать. Но психологи предупреждают – если заменять сидением в соцсетях отдых и сон, то нервная система рискует истощиться. Тем более не имеет смысла заниматься этим на ночь.