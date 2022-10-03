Психолог оценил степень влияния школы и учителей на психику детей

Психика школьников достаточно неустойчива, и их самооценка сильно зависит от учителей, отношений с одноклассниками и оценок, предупредил психолог онлайн-школы для детей «Тетрика» Марк Шишлев. В беседе с «Лентой.ру» он оценил степень влияния школы на психику детей.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ментальное здоровье ребенка неразрывно связано со школьной жизнью и с событиями, которые в ней происходят, объяснил психолог. Главную роль в формировании уверенности учащегося в себе играют оценки, которые он с первого года обучения начинает получать за выполнение домашних заданий, ответы у доски, контрольные работы. Именно они влияют как на мотивацию, так и на демотивацию школьников.

Однако не сам факт пятерки или тройки в дневнике обуславливает самооценку ученика, а, скорее, отношение преподавателей, родителей или друзей к полученному результату, продолжил Шишлев.

Как отметил психолог, школьные друзья и одноклассники также имеют большой авторитет и сильно влияют на формирование личности ребенка. По его словам, в классе дети впервые учатся налаживать социальные связи и определять свою роль в коллективе.

Никто из детей не застрахован от буллинга, поэтому каждому родителю стоит чаще расспрашивать ребенка о взаимоотношениях и атмосфере в школе

Стресс могут вызывать и различные школьные конкурсы или мероприятия.

В заключение специалист отметил, что в школе ребенок учится оценивать свои умения, например, когда следует правилам поведения в классном коллективе. Для этого он сравнивает мнения: свое, одноклассников, родителей и педагогов.