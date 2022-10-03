Подростки назвали возможные причины травли в школе

Подростки назвали возможные причины для травли в школе. Исследование образовательной компании MAXIMUM Education о школьном буллинге появилось в распоряжении «Мосленты».

Фото: Мослента Мослента

По мнению подростков, чаще всего с агрессией относятся к тем, кто отличается от других внешне или физически, — так считают 45 процентов опрошенных. Каждый третий школьник рассказал, что буллингу подвергают тех, кто слабее и не может дать сдачи. 24 процента говорят, что травят за мнение, отличное от других. В 92 процентах случаев школьники сталкиваются с ситуациями моральных унижений, в восьми процентах с физическими издевательствами — побоями, толчками.

При этом каждый второй опрошенный рассказывает, что сам находился в роли жертвы в ситуациях травли. 37 процентов в таких случаях были свидетелями. По словам опрошенных, чаще всего (62 процента) с агрессией по отношению к себе они сталкивались в средней школе, каждый третий рассказал об издевательствах в младшей школе. Меньше всего случаев буллинга, по данным опроса, зафиксировано в старшей школе — восемь процентов.