Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
1 час назад

Подростки назвали возможные причины травли в школе

Мослента

Подростки назвали возможные причины для травли в школе. Исследование образовательной компании MAXIMUM Education о школьном буллинге появилось в распоряжении «Мосленты».

Подростки назвали возможные причины травли в школе
Фото: МослентаМослента

По мнению подростков, чаще всего с агрессией относятся к тем, кто отличается от других внешне или физически, — так считают 45 процентов опрошенных. Каждый третий школьник рассказал, что буллингу подвергают тех, кто слабее и не может дать сдачи. 24 процента говорят, что травят за мнение, отличное от других. В 92 процентах случаев школьники сталкиваются с ситуациями моральных унижений, в восьми процентах с физическими издевательствами — побоями, толчками.

При этом каждый второй опрошенный рассказывает, что сам находился в роли жертвы в ситуациях травли. 37 процентов в таких случаях были свидетелями. По словам опрошенных, чаще всего (62 процента) с агрессией по отношению к себе они сталкивались в средней школе, каждый третий рассказал об издевательствах в младшей школе. Меньше всего случаев буллинга, по данным опроса, зафиксировано в старшей школе — восемь процентов.

При этом каждый второй школьник считает, что взрослые недостаточно помогают детям, ставшими жертвами травли, а абсолютное большинство (74 процента) говорят, что пресечь случаи буллинга в образовательных учреждениях можно только совместно, объединив усилия родителей, педагогического коллектива и самих учеников.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители