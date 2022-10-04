Почему не стоит глотать косточки винограда и гранатов детям

Осенью на прилавках российских магазинов появляются недорогие виноград и гранаты. Сочные и вкусные фрукты, тем не менее, обладают одной неприятной особенностью — обилием косточек. Особенно это касается гранатов. Возникает соблазн сжевать косточки вместе с мякотью, но не принесет ли такой подход вреда организму? В проблеме разобрался журнал «Слово и Дело».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Октябрь — сезон гранатов. В современных условиях эти полезные и вкусные фрукты можно найти на прилавке круглый год, но именно в середине осени на рынок прибывает урожай из Средней Азии и Закавказья, а цены начинают радовать даже самого прижимистого покупателя. Не меньше распространен и виноград. Его сезон начинается несколько раньше, в первой половине сентября. А к октябрю, когда подтягиваются более поздние сорта, разнообразие предложений достигает максимума.

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Единственное, что мешает насладиться сочной виноградной или гранатовой мякотью — это косточки. Конечно, существуют и бескосточковые сорта, но, во-первых, их гораздо меньше. А во-вторых, какие-то следы косточек в них тоже есть, пусть и совсем крошечные. Таким образом, проблема употребления косточек в пищу сохраняется. Однако, как отметил в комментарии для «Слово и Дело» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Андрей Фарбер, слишком сильно переживать по этому поводу не стоит.

«Переваривающая способность у всех разная, и если есть такая возможность, то, конечно, косточки нужно выплевывать. А если нет, то хотя бы тщательно пережевывать. Все-таки это грубая волокнистая структура. Она нигде не застрянет и особого вреда не принесет, но если она будет поступать в большом количестве, то для пищеварительного тракта это будет очень трудно. Поэтому, по возможности, это дело лучше эвакуировать», — пояснил специалист.

Андрей Фарбер также отметил отсутствие принципиальной разницы в воздействии косточек от гранатов и винограда на организм взрослого и ребенка. Тем не менее, из-за того, что у детей желудочно-кишечный тракт еще не развит в должной мере, родителям стоит приложить усилия и призвать своих малышей выплевывать косточки в специально приготовленную мисочку. Это не только снизит нагрузку на пищеварительную систему, но и привьет ребенку необходимые пищевые привычки.

«Тут нужно участие взрослых. Пищеварительная система у детей более нежная, более тонкая. Для нее, конечно, переваривание косточковых структур представляет большую сложность. Поэтому, особой беды не будет, если ребенок съест две, три, четыре виноградины с косточками или несколько зернышек граната; но, тем не менее, нужно с детства приучать ребенка к тому, чтобы лишнее в организм не попадало», — отметил гастроэнтеролог.

Говоря о косточках винограда и гранатов, нельзя не упомянуть о получаемом из них масле. Оно довольно распространено в косметологии, а виноградное можно найти и в обыкновенном продуктовом магазине. Как и все продукты растительного происхождения, масло из виноградных косточек содержит некоторое количество полезных веществ.

Однако, по словам доктора Фарбера, относится это скорее к разделу кулинарных изысков. Надеяться с помощью этого масла ликвидировать дефицит какого-то особенно редкого микроэлемента не стоит. Но если блюда, приготовленные с его использованием, кажутся вкуснее и съедаются домочадцами до последней крошки — значит, смысл в его использовании есть.