Россияне рассказали, кого они поздравляют с Днем учителя

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали более чем у 356 тысяч интернет-пользователей, кого они считают своими наставниками и менторами.

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Учитель и преподаватель – это одно и то же? Можно ли считать учителем в жизни человека без педагогического образования? Подробности в новом исследовании медиахолдинга Rambler&Co.

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У 60% россиян есть человек, которого они называют своим учителем в жизни, – это тот, кто сыграл определяющую роль в воспитании и становлении личности. 27% респондентов поздравили бы с Днём учителя своих родителей (27%), друзей и подруг (23%), а также руководителей (22%). Преподавателей выделили 18% опрошенных, супругов – 7%, популярных персон из интернета и шоу-бизнеса – всего 3%.

Респонденты, у которых роль главного учителя в жизни совпала с их школьными учителями, отметили, что это удаётся не всем педагогам. Для этого нужны следующие качества: говорить с ребёнком на равных (42%), чувствовать своё призвание, а не работать «от звонка до звонка» (20%), обладать широкой эрудицией (17%), находить индивидуальный подход к каждому (16%) и вести себя ответственно, личным примером подтверждая свои принципы (5%).

Участники опроса, которые назвали своими главными учителями не педагогов, перечислили свои критерии для соответствия людей этому званию. 24% считают учителем того, кто передаёт ценные знания о жизни, 23% – того, кто учит важным навыкам. Для 15% важно в любой момент обращаться за советом, 14% отмечают способность быть рядом в трудные минуты. Каждый десятый восхищается жизненным путём своих наставников, 9% разделяют их ценности, еще 5% респондентов получили помощь от ментора, связанную с карьерой, имуществом, деньгами.

40% опрошенных живут без учителя или наставника. Большинство из них (44%) устали от советов родителей и друзей, которые не стали для них ценными, и разочаровались в наставничестве. 24% выступают за самостоятельность и любопытство в познании жизни. 22% привыкли жить без авторитетов, а каждый десятый просто никогда не сталкивался с ситуациями, в которых бы ему понадобился ценный совет или навык. При этом 28% таких «одиночек» хотели бы изменить своё мнение и встретить наставника, против 72%, которые по-прежнему не видят в этом необходимости.