Как подросткам легко избавиться от недосыпа

В начале учебного года подросткам может быть тяжело привыкнуть к новому графику. В результате они столкнутся с усталостью днём, с нарушениями отдыха, с перепадами настроения, а также с проблемами с концентрацией внимания.

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Многие подростки, как отмечают представители Национального фонда сна и Американской академии медицины сна, спят меньше восьми часов. Хотя рекомендуемая норма для них - это восемь-девять часов в сутки.

Но недавно учёные обнаружили, как можно исправить эту ситуацию. Результаты нового исследования были опубликованы в издании SLEEP.

У подростка есть два важных фактора. Первый - необходимость ложиться спать раньше из-за школьного расписания, второй - биологические изменения, происходящие с телом подростка.

Эксперты из Медицинского университета Раша попытались решить этот конфликт при помощи одного вмешательства. Длился этот эксперимент две недели.

Для того чтобы помочь подросткам избавиться от недосыпа, учёные применили терапию ярким светом. Воздействовали на участников подобным образом дважды по утрам в выходные дни. Длилось это в общей сложности два часа. Дело в том, что яркий свет заставляет «внутренние часы» начинать работать чуть раньше. Такой сдвиг должен помочь подросткам засыпать в подходящее для этого время.

Помимо этого, испытуемые получили инструменты тайм-менеджмента и были ограничены в занятиях, которые мешают раннему отходу ко сну.

В результате экспертам удалось сдвинуть время сна подростков на 1,5 часа. То есть просыпались они на 1,5 часа раньше, а общее время их сна увеличилось где-то на час.

При этом у тех подростков, у которых циркадные часы были «настроены» на более позднее время, эти «часы» в итоге сдвинулись на 120 минут.