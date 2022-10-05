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36 минут назад

Американский педиатр назвал продукты, полезные для развития детей

Ferra.ruиещё 1

Педиатр больницы Университета Кентукки Джордж Фукс объяснил, какие продукты нужны детям для развития.

Педиатр назвал продукты, полезные для развития детей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач порекомендовал родителям давать детям вместо пищевых добавок капусту, шпинат, морковь, сладкий картофель (батат), брокколи, тыкву. В этих продуктах высокий уровень витамина А.

Не менее полезными для детей являются бананы, коричневый рис, зелёные овощи, цельнозерновые продукты — они богаты витамином В.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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