Педиатр назвал продукты, полезные для развития детей

Педиатр больницы Университета Кентукки Джордж Фукс объяснил, какие продукты нужны детям для развития.

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Врач порекомендовал родителям давать детям вместо пищевых добавок капусту, шпинат, морковь, сладкий картофель (батат), брокколи, тыкву. В этих продуктах высокий уровень витамина А.

Не менее полезными для детей являются бананы, коричневый рис, зелёные овощи, цельнозерновые продукты — они богаты витамином В.