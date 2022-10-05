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3 часа назад

Врач назвала пороговый возраст репродуктивного здоровья

Сибмеда

Фактор возраста в репродуктивном здоровье играет первостепенную роль. Наступает срок, когда возможность зачать ребёнка естественным путём снижается. Генетик рассказала, какие есть риски в поздних беременностях и дала желающим стать мамами женщинам рекомендации.

Врач назвала пороговый возраст репродуктивного здоровья
Фото: СибмедаСибмеда

На вопрос о продлении репродуктивного возраста ответила Светлана Авдейчик, главный генетик федеральной сети клиник «Клиника Фомина», выступая на ежегодном межотраслевом комплексе мероприятий OpenBio-2022.

Говоря о репродуктивном здоровье, важно сказать о возрасте. У женщин «пороговый» возраст – 35 лет: до этого срока возраст считается молодым, с очень хорошим репродуктивным потенциалом. Врач объяснила, что с 35-ти лет резерв яйцеклеток начинает снижаться, и начинает повышаться количество хромосомных аномалий в яйцеклетках – быстрее эти процессы начинают происходить с 38 лет.

Что бы женщина ни делала – остановить эти возрастные процессы невозможно: ошибки в мейозе будут, потому что это заложено природой.

«У животных нет такого количества ошибок в мейозе – у них есть стабилизаторы мейоза, которые у нас не работают. Эти гены есть, но они выключены. И пока не разработано эффективных механизмов, которые позволили бы нам эти стабилизаторы мейоза «добавлять», – объяснила спикер.

Для мужчин возраст не столь критичен: у них в 40-45 лет начинают накапливаться мутации.

Женщинам, заботящимся о своём репродуктивном здоровье, эксперт посоветовала ограничить курение в период планирования беременности, потому что известно негативное влияние курения на ооциты. Также важно своевременно, ещё до беременности, насыщаться фолиевой кислотой, потому что доказано: фолиевая кислота снижает риск пороков развития у ребёнка.

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