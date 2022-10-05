5 фраз родителей, которые травмируют детей

Даже самые хорошие, на первый взгляд, родители порой допускают ошибки. Иногда они не так уж и страшны, однако некоторые вещи могут остаться с детьми на всю жизнь. Тлум.Ру рассказывает, какие 5 фраз могут травмировать ребёнка и как неосторожные слова порой влияют на психику и моральное состояние подрастающей личности.

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№ 1. «На тебя нельзя положиться»

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Для детей очень важно доверие, в особенности — родительское. Чем старше они становятся, тем больше хотят, чтобы их воспринимали всерьёз, как взрослых. Если вы часто говорите ребёнку, что он безответственный, не может справиться с даже простейшими задачами и всячески показываете, что не доверяете ему, у него наверняка разовьётся множество комплексов и сильно упадёт самооценка.Вместо того, чтобы говорить это, постарайтесь доверять ребёнку хотя бы небольшие дела — это повысит его уверенность в себе и покажет, что он способен делать важные вещи.

№ 2. «Не говори мне под руку»

Дети, особенно если они доверяют родителям, обожают рассказывать о том, как прошёл их день в детском саду или школе. Уставшие взрослые не всегда готовы часами выслушивать, как Вася дёргал Машу за косички или как кто-то налепил глазки на все шкафчики в раздевалке. Даже если для родителей вся эта болтовня стала фоновым шумом, не следует отмахиваться от ребёнка — слушайте внимательно, не перебивая, не будьте равнодушными, и вам станут больше доверять.

№ 3. «Потому что я так сказал (а)»

Запрещать что-то ребёнку или заставлять его делать что-либо, аргументируя это одной лишь фразой «потому что я так сказал (а)» — не лучшая идея. Для детей нормально задавать вопросы и разбираться с тем, почему происходят те или иные вещи.Родителям стоит устанавливать правила, но при этом не забывать разъяснять их. Подростки часто не признают границы, однако чёткие аргументы в пользу вашей точки зрения увеличат шансы на то, что они услышат вас и прислушаются.

№ 4. «Не раздувай из мухи слона»

Или другие фразы вроде: «это всё ерунда», «не неси бред» обесценивают любые чувства ребёнка. Конечно, с точки зрения родителей, которые уже и не такое переживали, мелкие несчастья детей кажутся мелочью, однако не стоит забывать, что для малышей они могут стать настоящей катастрофой. Вместо того, чтобы говорить, что его чувства не имеют значения, лучше постарайтесь показать ребёнку, что понимаете его и готовы поддержать в любом случае.

№ 5. «Почему не пятёрка?»