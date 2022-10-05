Недостаток сна в детском возрасте испортит здоровье

Группа учёных из Мэрилендского университета в США решили изучить, как недостаток сна в детском возрасте влияет на человека в дальнейшем.

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Для этого они изучили данные 8,3 тыс детей в возрасте от 9 до 10 лет. При этом наиболее пристальное внимание специалисты обращали именно на продолжительность сна и влияние этого фактора на мозг детей два года спустя.

Оказалось, что те дети, которые спали меньше нормы в девять часов в сутки, сталкивались с заметными физиологическими изменениями мозга в будущем. Так, у них был меньший объём серого вещества и областей мозга, ответственных за внимание, память и тормозной контроль. Разумеется, в сравнении с теми детьми, которые спали в рамках нормы.