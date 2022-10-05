Как распознать предсуицидальное состояние у ребенка

— Оба варианта могут указывать на то, что с ребенком нужно поговорить. Дети зачастую приходят к суицидальным мыслям за счет того, что они чувствуют себя ненужными в этом мире и пытаются таким образом проучить своих родителей. Важно не упустить момент и с ребенком поговорить, уделить ему чуть больше времени. Важно, чтобы папа и мама выделили хотя бы час для общения с ним. В такие моменты необходимо говорить не об учебе, не о проблемах, а, наоборот, быть с ним и поддерживать его. Когда контакт с родителями налажен, то ребенок никогда не станет угрожать своему здоровью, — отметила Гаумова.