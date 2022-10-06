Родителям дали советы по снижению тревожности у детей

Данные гласят, что сегодня каждый восьмой ребёнок подвержен состоянию повышенной тревожности – это находит отражение и в эмоциональной нестабильности, и в физиологическом «отклике» организма. Чрезмерная тревога у ребёнка не должна игнорироваться родителями – её можно снизить, соблюдая несколько правил.

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Рекомендации заведующей лабораторией психологии и коррекционного обучения НМИЦ здоровья детей Минздрава России Татьяны Свиридовой передал «Ремедиум». Чрезмерная тревога проявляется у ребёнка в эмоциональном дискомфорте, ожидании неблагополучия, предчувствии опасности. Тревожное состояние сопровождается физиологическими реакциями организма, которые обусловлены активацией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы: учащением дыхания, снижением порога чувствительности, усилением сердцебиения, повышением артериального давления и уровня глюкозы в крови, учащением мочеиспускания, замедлением перистальтики кишечника.

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При общении с ребёнком, склонным к тревожным состояниям, родителям следует соблюдать ряд правил.

Следует помнить, что роль играет психологическое состояние близкого взрослого – его отношение к ситуации является для ребёнка ориентиром. Беспокойство родителей может передаваться ребёнку. Поэтому, общайтесь с ним спокойным тоном, объясняйте происходящие события, делитесь информацией – но без негативных прогнозов.

Важно сохранять привычный образ жизни: соблюдать режим дня, в котором должны быть умственная, физическая активность, домашние дела, общение с близкими и сверстниками, хобби, а также возможность побыть наедине с собой.

Переключение внимания ребёнка с тревожащих событий на увлекательную деятельность поможет снизить уровень стресса, убедит ребёнка в том, что в жизни все идёт своим чередом.

Регулярная физкультура и водные процедуры – полезная привычка, которая поможет справиться с тревожностью. На нервную систему особенно благотворно влияют занятия в бассейне, прогулки, спортивные игры.