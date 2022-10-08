Как уберечь ребенка от стресса

— Если ребенок подвержен стрессу, но не выпускает свои эмоции, ничего хорошего не будет. Важно, чтобы ребенок не стыдился своих чувств. Ребенок должен прийти домой, сказать, что ему плохо, грустно, чтобы родители разделили эти чувства. Ребенок, как и любой человек, знает, как справляться с каждой жизненной ситуацией, просто иногда из-за стресса может растеряться. Важно задавать вопросы: что делать и как теперь быть? Как правило, ребенок на эти вопросы сможет сам дать ответ, поставить перед собой цели, — рассказала психолог.