Врач призвала родителей не заставлять детей носить шапки в холод

Большинство родителей призывают своих детей носить шапки в период первых холодов, волнуясь о том, что ребенок подхватит болезнь. Но, утверждает врач-педиатр клиники Docdeti Екатерина Кирюшина, польза от этого предмета одежды слишком переоценена.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

"Самые популярные страхи родителей: ребенок застудит уши, заболеет, подцепит менингит – очень далеки от медицины. Причина ОРВИ – в вирусах, которые люди передают друг другу во время контактов – так же, как и многие бактериальные инфекции",

– поделилась Кирюшина в беседе с "Газетой.ру".

Она подчеркнула, что риск подхватить болезнь сокращают вовремя сделанные прививки, а не ношение шапки. Также врач утверждает, что родители обязаны научить детей не игнорировать сигналы своего организма. Ребенок может сам чувствовать, когда ему холодно и носить шапку по собственной инициативе.