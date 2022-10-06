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1 час назад

Врач призвала родителей не заставлять детей носить шапки в холод

Москва24

Большинство родителей призывают своих детей носить шапки в период первых холодов, волнуясь о том, что ребенок подхватит болезнь. Но, утверждает врач-педиатр клиники Docdeti Екатерина Кирюшина, польза от этого предмета одежды слишком переоценена.

Врач призвала родителей не заставлять детей носить шапки в холод
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Самые популярные страхи родителей: ребенок застудит уши, заболеет, подцепит менингит – очень далеки от медицины. Причина ОРВИ – в вирусах, которые люди передают друг другу во время контактов – так же, как и многие бактериальные инфекции",

– поделилась Кирюшина в беседе с "Газетой.ру".

Она подчеркнула, что риск подхватить болезнь сокращают вовремя сделанные прививки, а не ношение шапки. Также врач утверждает, что родители обязаны научить детей не игнорировать сигналы своего организма. Ребенок может сам чувствовать, когда ему холодно и носить шапку по собственной инициативе.

Ранее старший медицинский консультант "Теледоктор24" Мария Мамедова заявила, что сон с открытым ртом может стать причиной появления простудных заболеваний и гипоксии головного мозга. Эксперт считает, что при отсутствии дыхания через нос у вирусов появляется возможность проникнуть в организм ребенка через дыхательные пути.

Дети,Мария Мамедова,
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