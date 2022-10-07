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3 часа назад

Ортопеды обнаружили, что чрезмерная нагрузка в подростковом возрасте ведет к искривлению ног

Газета.Ru

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что чрезмерная спортивная нагрузка в подростковом возрасте может приводить к искривлению ног. Работа опубликована в Journal of Orthopedic Research.

Как чрезмерная нагрузка у подростков ведет к искривлению ног
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы включили в анализ 57 профессиональных футболистов мужского пола и 68 обычных мужчин и женщин в возрасте от 11 до 21 года. Для исследования ученые использовали магнитно-резонансную томографию. Оказалось, что спортсмены чаще имели аномальное положение ног (варусную деформацию) по сравнению с обычными людьми.

Авторы считают, что аномалии в развитии могли быть физиологической адаптацией к повторяющейся высокой нагрузке в месте, где большеберцовая кость встречается с коленом.

Аномальное положение ног — фактор риска будущих травм и остеоартрита. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, в каком возрасте наступает критический для развития подростка период. Ученые считают, что снижение уровня активности в это время может предотвратить нарушения развития. Возможно, в будущем юным спортсменам будут проводить регулярный мониторинг развития большеберцовой кости.

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