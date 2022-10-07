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3 часа назад

Ведущий Первого канала опроверг популярное заблуждение о температуре

Lenta.ru

Врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус опроверг популярное заблуждение о том, что прорезывающиеся зубы могут вызывать у ребенка высокую температуру. В видео, размещенном в своем Telegram-канале, специалист назвал такое утверждение мифом.

Продеус опроверг популярное заблуждение о температуре у детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Продеус указал, что, по его мнению, температура выше 37 с половиной градусов у детей — уже не норма. «А если температура превышает 38 [градусов], это однозначная необходимость проконсультироваться с врачом. И списывать это на прорезывающиеся зубы абсолютно точно не стоит», — предостерег врач.

Если у ребенка и была высокая температура при прорезающихся зубах, она могла быть связана с болезнью, которая прошла самостоятельно, предположил Продеус. Однако сами по себе прорезывающиеся зубы не должны вызывать такой симптом, заявил медик.

Ранее Продеус также прокомментировал популярное мнение о том, что простуду может вызвать переохлаждение. Врач счел его мифом и указал, что для развития заболевания необходимо, чтобы в организме присутствовал патоген.

Дети,Андрей Продеус,Первый канал,
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