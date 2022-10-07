Продеус опроверг популярное заблуждение о температуре у детей

Врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус опроверг популярное заблуждение о том, что прорезывающиеся зубы могут вызывать у ребенка высокую температуру. В видео, размещенном в своем Telegram-канале, специалист назвал такое утверждение мифом.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Продеус указал, что, по его мнению, температура выше 37 с половиной градусов у детей — уже не норма. «А если температура превышает 38 [градусов], это однозначная необходимость проконсультироваться с врачом. И списывать это на прорезывающиеся зубы абсолютно точно не стоит», — предостерег врач.

Если у ребенка и была высокая температура при прорезающихся зубах, она могла быть связана с болезнью, которая прошла самостоятельно, предположил Продеус. Однако сами по себе прорезывающиеся зубы не должны вызывать такой симптом, заявил медик.