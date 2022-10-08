Неонатолог ответила на вопросы о грудном вскармливании

Материнское молоко — идеальная пища для ребенка. Оно содержит все необходимые вещества, ферменты, гормоны и витамины. Все женщины это знают, только не каждая может похвастаться положительным опытом кормления своего малыша. До какого возраста можно кормить ребенка грудью? Как увеличить лактацию и что делать мамам, у которых нет молока?

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Об этом и многом другом мы поговорили с заместителем главного врача по медицинской части детской городской больницы №1 Нижнего Новгорода, врачом-неонатологом Мариной Сусловой.

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Сплошные плюсы

- Марина Александровна, считается, что замены грудному молоку не существует. Никакие современные смеси не смогут составить альтернативу. Это действительно так?

- Современные молочные смеси не могут составить альтернативу грудному молоку и не являются полным аналогами грудного молока. Все они производятся на основе коровьего, козьего молока и не обладают всеми преимуществами материнского молока.

Оптимальным продуктом питания для ребенка первых месяцев жизни является материнское молоко, соответствующее особенностям его пищеварительной системы и обмена веществ, обеспечивающее адекватное развитие детского организма при рациональном питании кормящей женщины.

Все нутриенты женского молока легко усваиваются, поскольку их состав и соотношение соответствуют функциональным возможностям желудочно-кишечного тракта грудного ребенка, а также благодаря наличию ферментов и транспортных белков.

Грудное молоко является источником гормонов и факторов роста, которые играют важнейшую роль в регуляции аппетита, обмена веществ, роста и дифференцировки тканей и органов ребенка. Благодаря наличию антител, лизоцима, секреторного иммуноглобулина А и других биологически активных веществ грудное молоко способствует повышению защитных функций детского организма. Поэтому дети, находящиеся на естественном вскармливании, значительно реже болеют инфекционными заболеваниями, развивают более стойкий поствакцинальный иммунитет.

В женском молоке обнаружены бифидо- и лактобактерии, олигосахариды, способствующие оптимальному становлению кишечной микрофлоры и иммунитета грудного ребенка. Естественное вскармливание оказывает благоприятное влияние на развитие центральной нервной системы ребенка, его психический статус.

Грудное вскармливание снижает риск развития таких заболеваний как атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение, лейкозы и др. У детей на грудном вскармливании реже регистрируется синдром внезапной смерти.

Единение матери и ребенка в процессе кормления грудью, оказывает глубокое взаимное эмоциональное воздействие. Отмечено, что дети, которые вскармливались материнским молоком, отличаются хорошим физическим развитием, они более спокойны, уравновешены, приветливы и доброжелательны, а впоследствии сами становятся заботливыми и внимательными родителями.

- Некоторые мои знакомые кормили грудью ребёнка до двух-трёх лет. Это правильно? И есть ли идеальный возраст, когда пора заканчивать кормить грудью?

- Грудное вскармливание целесообразно продолжать до 1 – 1,5 лет, при этом, частота прикладывания ребенка к груди после года уменьшается до 1 – 3 раз в сутки. С 6 месячного возраста вводится прикорм, при этом грудное вскармливание продолжается.

Грудное вскармливание после года не должно «мешать» организовывать рациональное питание ребенка, предусматривающее введение основных продуктов, блюд, формирование режима питания и определенного ритуала приема пищи. Грудное вскармливание в этот период не должно быть «перекусом». Ребенок должен своевременно научиться есть с ложки, жевать, соблюдать определенные правила поведения за столом.

Грудное вскармливание после года не должно «мешать» взрослеть ребенку. Такие эмоции ребенка, как обида, боль, скука, раздражение, чувство одиночества не должны «заедаться» грудным молоком.

Именно в этот период взросления многие мамы делают большую ошибку, сами того не осознавая, предлагая ребенку грудь не как источник пищи, а как источник эмоционального удовлетворения. Это может привести к болезненной привязанности ребенка к матери, более позднему развитию навыков самостоятельности.

Пей, не жалей

- Многие сталкиваются с проблемой: ребёнок начинает капризничать, «бросает» грудь. Мама начинает переживать, что молока не хватает, начинает докармливать малыша смесью. Как понять, что молока действительно не хватает?

- Оценка адекватности лактации и достаточного количества женского молока требуют тщательного анализа поведения ребенка, характера стула, частоты мочеиспусканий.

Вероятными признаками недостаточной лактации являются: беспокойство и крик ребенка во время или сразу после кормления; необходимость в частых прикладываниях к груди; ребенок долго сосет грудь, совершает много сосательных движений, при отсутствии глотательных движений; ощущение матерью полного опорожнения грудных желез при активном сосании ребенка, при сцеживании после кормлений молока нет; беспокойный сон, частый плач, «голодный крик»; скудный редкий стул.

Однако наиболее достоверными признаками недостатка грудного молока являются низкая прибавка массы тела и редкие мочеиспускания (менее 6 раз в сутки) с выделением небольшого количества концентрированной мочи. Окончательный вывод о недостаточной лактации может быть сделан на основании результатов взвешивания ребенка после каждого кормления в течение суток.

- Могут ли у мамы быть проблемы из-за грудного вскармливания? Те же маститы, например?

- Действительно при кормлении грудью возможно возникновение уплотнений в грудной железе кормящей женщины и развитие мастита (острого воспалительного заболевания молочной железы, развивающегося на фоне инфицирования ее тканей). Мастит проявляется повышением температуры тела, болезненными ощущениями в грудной железе, жжением и покраснением пораженного участка. В данной ситуации женщине необходимо срочно обратиться к врачу и строго выполнять его рекомендации, не занимаясь самолечением.

При маститах грудное вскармливание должно продолжаться из здоровой груди, а молоко из инфицированной груди следует осторожно сцеживать. Однако оно может временно прекращаться при обнаружении в грудном молоке патогенной микрофлоры по согласованию с лечащим врачом.

- Чем вызван дискомфорт в желудочно-кишечном тракте у детей при грудном вскармливании? Те самые колики (а с ними плач, бессонные ночи), с которыми сталкиваются почти все родители? Помогают ли малышу многочисленные капли и другие препараты, которые можно купить в аптеках?

- Приступы кишечных колик появляются в первые недели жизни, достигают кульминации в возрасте 3 х месяцев и постепенно уменьшаются, обычно исчезая в 4 – 5 месяцев. Наиболее типичное время для колик – вечернее время. Кишечные колики могут быть обусловлены разными причинами, такими как болезненный спазм кишечника, вызванные избыточным газообразованием, аэрофагией – повышенным заглатыванием воздуха вовремя сосания груди, непереносимостью лактозы или аллергией к белкам коровьего молока. В лечении используются лекарственные препараты, содержащие пеногасители, которые необходимо применять по назначению лечащего врача.

- Что делать, если молоко пропало? Есть какие-то способы его вернуть?

- Гипогалактия (уменьшение количества молока) истинная (первичная) встречается редко, не более чем у 5 % процентов женщин. В других случаях снижение выработки молока вызвано различными причинами, основными из которых являются: отсутствие у женщины психологического настроя, эмоциональный стресс, раннее и не обоснованное введение докорма молочными смесями, необходимость выхода на работу, болезнь ребенка, болезни матери и т.д.

В ряде случаев гипогалактия носит транзиторный характер, проявляясь в виде так называемых лактационных кризов, под которыми понимают временное уменьшение количества молока, возникающее без видимой причины. В их основе лежат особенности гормональной регуляции лактации. Лактационные кризы обычно возникают на 3 – 6 неделях, 3,4,7,8 месяцах лактации. Их продолжительность в среднем 3 – 4 дня, они не представляют опасности для здоровья ребенка. В таких случаях достаточно более частое прикладывание ребенка к груди в сочетании с кормлением из обеих грудей, полноценный отдых матери, разнообразное полноценное питание, теплое питье в объеме не менее 1 литра жидкости в виде чая, компотов, соков, особенно с использованием лактогонных трав или препаратов за 15 – 20 минут до кормления.

Эффективным является контрастный душ на область молочных желез, мягкое растирание их махровым полотенцем. Важное значение имеет ориентация всех членов семьи (отца, бабушек, дедушек) на поддержку грудного вскармливания. Особенно важно, не вводить детские молочные смеси без рекомендации врача.

Больной вопрос

- Нужно ли отказываться от грудного вскармливания, если мама заболела, к примеру, ОРВИ? И если да, то чем заменять на это время молоко?

- В большинстве случаев лучше продолжать грудное вскармливание. Если имеются признаки ОРВИ (недомогание, насморк, кашель) при одобрении лечащего врача можно продолжить кормить ребенка грудью в обычном режиме. Малыш вряд ли заразится через грудное молоко. Более того, содержащиеся в грудном молоке антитела помогут снизить риск заражения малыша тем же вирусом

- Считается, что грудное вскармливание защищает от рака груди. Это действительно так?

- Многочисленными исследованиям, проведенными учеными разных стран мира, доказывают, что кормление грудью длительностью до двух лет или более защищает женщину не только от рака молочной железы, но также от рака яичников и возможно от других видов рака, которые еще детально изучены. Это обусловлено тем, что процессы продукции и выделения грудного молока снижают уровень эстрогенов и пролактина в крови. Чем меньше этих гормонов, тем меньше делятся клетки протоков железы и тем меньше вероятность образования опухоли.

- Некоторые женщины боятся, что грудное вскармливание портит фигуру и грудь. Есть и такие, кто в итоге отказывается кормить ребёнка грудью из-за этого. Их страхи обоснованы?

- Грудные железы увеличиваются еще во время беременности, а для того, чтобы их форма не изменялась, следует носить белье правильного размера и хорошо поддерживающее грудь. В первые дни после родов грудь немного увеличивается, затем, примерно ко второму месяцу, уменьшается и становится «мягкой». Продолжительность вскармливания не влияет на форму груди.