Как перестать волноваться по пустякам: советы подросткам и родителям

В подростковом возрасте жизнь полна переживаний. Любая мелочь: кто-то криво посмотрел, кто-то посмеялся в стороне, — может восприниматься остро, создавать ощущение уязвимости. Порой подростки видят все «в черном цвете»: преуменьшают свои достоинства, преувеличивают недостатки, «делают из мухи слона» и зацикливаются на ситуации. Мысли вращаются по кругу, и кажется, что выхода из проблемной ситуации как будто не видно. Как справиться с этим, рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Елена Кучумова.
Мы всегда будем проигрывать, если будем сравнивать себя с кем-то другим. Всегда найдется человек, который будет красивее, умнее, успешнее. Сравнивать себя нужно только с самим собой. Раньше не умел — теперь умею, плохо решал задачи по математике — теперь делаю это лучше. Любой человек, если он учится, может ошибаться: не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, не узнает новое, не развивается. Нужно чаще вспоминать свои достижения и ситуации, когда с трудностями удавалось успешно справиться.
Нередко нам мешают собственные завышенные ожидания, и, когда идет что-то не так, не по плану, мы сильно расстраиваемся. Но мы не можем контролировать других людей или обстоятельства. Принимая слова других близко к сердцу, мы переоцениваем их мнение, а наша точка зрения уходит на второй план.
Уверенным в себе людям легче живется. Только если я сам в чем-то уверен, я смогу убедить в этом другого. Подросткам часто как раз не хватает веры в свои силы. На помощь в обретении уверенности могут прийти близкие люди — друзья и родственники, которые поддержат в трудную минуту и помогут здраво оценить ситуацию.
Важно понимать, что неприятные мелочи будут появляться в жизни. Избежать их невозможно, но изменить свое отношение к ним — в наших силах. Нам решать, принимать или не принимать близко к сердцу трудности, которые появляются в нашей жизни.
Поддерживайте позитивную самооценку подростка. Вселяйте уверенность, что все получится, что вместе вы справитесь с проблемой.Избегайте слов, оскорбляющих достоинство подростка. Критикуйте, не оскорбляя.Не подкрепляйте тревогу подростка фразами вроде: «А я тебе говорила…».
Если у родителей есть вопросы о воспитании, развитии и социализации детей, их можно задать специалистам Городского психолого-педагогического центра на сайте. Для подростков консультация психолога доступна в анонимном чате Мырядом.онлайн.