Эксперт рассказал, как уберечь ребёнка от ненужной информации в Сети

Современные дети довольно рано осваивают интернет-пространство, однако мнения специалистов сводятся к тому, что до достижения семи лет не нужно приучать чадо к Интернету. Ведь это не только пространство для игр, общения и развлечений, но и огромная информационная площадка. Далеко не любая информация может оказаться безвредной для неокрепшей детской психики.

Фото: Inc-News Inc-News

А прежде чем впустить ребёнка в виртуальный мир, не будет лишним обзавестись программой "Родительский контроль". Установив её на детский гаджет, вы будете видеть, какие интернет-ресурсы посещает дочь или сын. К тому же, "Родительский контроль" закрывает доступ к контенту 18+.

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Эксперт по детской безопасности Дмитрий Качалов отмечает, что следует заранее объяснить маленькому человеку, для чего нужна такая программа и установить её именно тогда, когда ребёнок начнёт использовать гаджет.

"Затем объяснить малышу, что это не ради слежки за ним, а в целях безопасности. Тогда это условие станет для него простым и необходимым правилом", — говорит специалист, добавляя, что в подростковом возрасте "Родительский контроль" вызовет протест у ребёнка (в том случае, если ранее выходы в Интернет осуществлялись без этой функции).

Дмитрий Качалов советует родителям вникать в виртуальные интересы детей. Наблюдайте за тем, какие видео, песни и игры ему нравятся (в том числе для появления общих тем для разговоров), с кем он дружит в соцсетях. Если вам не нравится то, что слушает/смотрит ваше чадо, углубитесь в эту тему сами, изучите этот контент, чтобы составить аргументированное мнение. Озвучьте малышу свою точку зрения спокойно. Очень вероятно, что тогда он прислушается к вам. Да и в тот контент, который вам понравится, будет не лишним окунуться глубже — это сблизит вас с ребёнком, ведь ему будет приятно, что мама/папа в курсе творчества его любимого певца/блогера/актёра.

Несколько "нельзя"

Прежде чем позволить сыну или дочке начать активно пользоваться Интернетом, расскажите о том, что можно и нельзя сообщать виртуальным собеседникам. К примеру, обсудить просмотренный фильм или мультик можно, но сообщать свой домашний адрес — категорически нельзя.

Анализируйте вместе с ребёнком те действия в Сети, которые могут быть опасны. Попросите малыша подумать, что будет, если он выложит в интернет фото, где на заднем плане будут видны какие-либо дорогостоящие вещи или иные ценности. Помогите маленькому человеку понять опасность разглашения личной информации.

"Следы" в Сети

Ребёнку необходимо объяснить, что всё опубликованное в Интернете остаётся там навсегда. В любой момент злоумышленник, владеющий определёнными технологиями, может прочесть переписку, в которой ребёнок обсуждал с кем-нибудь педагогов. Или взломать страничку с фотографиями, за которые ребёнок по прошествии времени будет ощущать стыд. А, например, по геолокации, указанной под фото, можно легко вычислить, где/как часто/с какой целью бывает ваше чадо.