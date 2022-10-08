Прорезывающиеся зубы не должны вызывать высокую температуру

Температура выше 37 с половиной градусов у детей — уже не норма. А если она превышает 38 градусов, это однозначная необходимость проконсультироваться с врачом. И списывать это на прорезывающиеся зубы абсолютно точно не стоит. — Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, телеведущий.