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53 минуты назад

Прорезывающиеся зубы у детей не должны вызывать высокую температуру

Моя Москва.онлайн

Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, телеведущий, в личном Telegram-канале рассказал о том, прорезывающиеся зубы не могут спровоцировать повышение температуры тела у ребёнка.

Прорезывающиеся зубы не должны вызывать высокую температуру
Фото: unsplashunsplash

Температура выше 37 с половиной градусов у детей — уже не норма. А если она превышает 38 градусов, это однозначная необходимость проконсультироваться с врачом. И списывать это на прорезывающиеся зубы абсолютно точно не стоит. — Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, телеведущий.

По словам специалиста, повышение температуры тела может быть связано с заболеванием.

Дети,Андрей Продеус,
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