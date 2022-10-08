Послеродовая депрессия снижает способность ребенка говорить

Плохое настроение матери после родов влияет на развитии речи ребенка, к такому выводу пришли ученые из Института когнитивных исследований человека и мозга имени Макса Планка в Германии. Работа коллектива была опубликована в журнале JAMA.

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В исследовании приняли участие 46 матерей, настроение которых измерялось с помощью опросника для диагностики послеродовой депрессии. Также ученые провели электроэнцефалографию (ЭЭГ) детям участниц, чтобы понять, насколько хорошо они могут отличать звуки и речь взрослого человека.

Оказалось, что мозг детей, чьи матери испытывали симптомы депрессии после родов, с трудом обрабатывал звуки речи. Младенцам было особенно трудно различать высоту слогов.