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44 минуты назад

Послеродовая депрессия матери снижает способность ребенка говорить

Газета.Ruиещё 2

Плохое настроение матери после родов влияет на развитии речи ребенка, к такому выводу пришли ученые из Института когнитивных исследований человека и мозга имени Макса Планка в Германии. Работа коллектива была опубликована в журнале JAMA.

Послеродовая депрессия снижает способность ребенка говорить
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие 46 матерей, настроение которых измерялось с помощью опросника для диагностики послеродовой депрессии. Также ученые провели электроэнцефалографию (ЭЭГ) детям участниц, чтобы понять, насколько хорошо они могут отличать звуки и речь взрослого человека.

Оказалось, что мозг детей, чьи матери испытывали симптомы депрессии после родов, с трудом обрабатывал звуки речи. Младенцам было особенно трудно различать высоту слогов.

По словам ученых, это связано с тем, что депрессивные матери реже разговаривают с младенцами, а когда говорят, то повышают тон. Результаты исследования показывают важность бесед с младенцами для их дальнейшего языкового развития.

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