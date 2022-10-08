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2 часа назад

Психолог дала инструкцию по общению с подростками

Мослента

Инструкцию по общению с подростками дала «Мосленте» эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО», кандидат психологических наук, доцент Ирина Колиниченко. Она подчеркнула, что с детьми в переходном возрасте стоит разговаривать, учитывая особенности их развития.

Психолог дала инструкцию по общению с подростками
Фото: МослентаМослента

«Если у взрослых есть знания об окружающем мире и понимание, как правильно поступать, то у подростков этого осознания еще нет. У них все вызывает трудности — не умеют общаться, не знают, как разговаривать друг с другом, не уверены, как правильно вести себя с взрослыми», — пояснила специалист.

Из-за этого она призвала не обижаться на тинейджеров и корректировать их поведение.

Например, подростков можно научить «я-высказываниям».

«Вместо фразы "Ты меня не любишь, поэтому не отпускаешь гулять" лучше говорить: "Мне грустно, потому что я не пойду к друзьям из-за домашних заданий", — это помогает ребенку осознавать, почему с ним так поступают, и тому виной объективные причины — школьные задания», — рассказала Колиниченко.

Психолог напомнила, что психика подростков противоречива. Юноши и девушки стремятся быстрее повзрослеть, но у них есть потребность во взрослом наставнике.

«Дайте подростку проявлять себя в хорошем, или он обязательно проявит себя, в чем может, лишь бы показать, что сделал без поддержки. Все, что сформируете в этом возрасте, останется с ним на всю жизнь», — заключила специалист.

Дети,
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