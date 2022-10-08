Психолог дала инструкцию по общению с подростками

«Если у взрослых есть знания об окружающем мире и понимание, как правильно поступать, то у подростков этого осознания еще нет. У них все вызывает трудности — не умеют общаться, не знают, как разговаривать друг с другом, не уверены, как правильно вести себя с взрослыми», — пояснила специалист.