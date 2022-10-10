Что делать, если школьник отказывается от завтрака

Многие дети едят неохотно, особенно с утра. Родителям школьников знакомо ощущение тревоги, когда ребёнок отказывается от завтрака — впереди довольно длинный учебный день, организму нужны силы, а маленького человека невозможно заставить позавтракать. Что делать в таком случае?

Фото: Inc-News Inc-News

Cтарший педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Екатерина Морозова рекомендует сформировать у ребёнка режим питания — это избавляет от проблем с ЖКТ. Завтрак, обед и ужин должны быть примерно в одно и то же время дня. "Обязательно следите за тем, чтобы школьник плотно завтракал дома, иначе он может остаться голодным. Если с утра в школе предусмотрен дополнительный завтрак, ознакомьтесь с меню. Попросите классного руководителя скорректировать его, если у ребенка есть аллергия, непереносимость определенных продуктов или проблемы с желудочно-кишечным трактом", — говорит эксперт.

Видео дня

Важность перекуса

Екатерина добавляет, что в качестве перекуса можно дать ребёнку с собой фрукты, орехи (если нет аллергии), полезные бутерброды с варёным мясом и овощами. А представитель компании ООО "Виво Маркет" Наталья Федунишина уверена, что настаивать на завтраке, если ребёнок не хочет есть, не нужно. "Завтрак, безусловно, важный прием пищи, особенно для школьников. Он дает силы и энергию для работы мозга. Но эксперты утверждают что не стоит заставлять ребёнка употреблять пищу утром. Так как во время сна вырабатывается соматотропный гормон, накапливаются молекулы глюкозы из других соединений. Поэтому после пробуждения в организме ребенка накапливается достаточно энергии для активной деятельности. И её хватает на 1,5-2 часа.

Важно понимать, во сколько ребенок сможет поесть, если он ходит в школьную столовую на первой перемене, то это отличный вариант, потому как школьные завтраки – это полезное и сбалансированное питание. Если же в столовой школьник появится позже, то лучше дать с собой перекус – яблоко, банан или кекс. Но чтобы не переживать, что ребенок забудет поесть, и перекус останется в портфеле малыша и превратиться из полезного в опасный, лучше, если он купит перекус в столовой. К тому же сейчас многие операторы питания разрабатывают меню так, чтобы дети могли выбирать, что им съесть, а родители были спокойны, что ребенок поест сытно и правильно", — отметила она.

Президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов поддерживает эту точку зрения — он считает, что не нужно заставлять ребёнка завтракать дома, если в школе он вскоре получит горячую пищу. Но можно дать с собой перекус, которым школьник утолит лёгкий голод во время перемены: "Для перекуса отлично подходят морковь, перец, яблоки, груши и бананы. Мягкие плоды лучше не давать: они могут потечь в рюкзаке. Бутерброды с сыром, курицей или ветчиной насытят организм ребёнка жирами, белками и углеводами. Но не стоит давать варёную или копчёную колбасу, они быстро портятся".

БЖУ

Эксперты сходятся во мнении, что рацион школьника должен быть сбалансированным:

Белки. Мясо, рыба, молочные продукты, яйца;

Жиры. Масло растительного и/или животного происхождения;

Углеводы. Хлеб, картофель, сахар;