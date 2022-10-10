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2 часа назад

Названа самая частая проблема с зубами у российских школьников

Мир24

Более половины учащихся младших классов в России подвержены кариесу. А к старшим классам этот недуг поражает еще больше детей, передает ТАСС.

Названа самая частая проблема с зубами у российских школьников
Фото: Мир24Мир24

«Самая частая стоматологическая проблема у школьников – кариес. В начальной школе кариесу подвержены 60% детей. К старшей школе распространенность заболевания возрастает до 80%», – сказал главный внештатный детский стоматолог Минздрава России Андрей Климов.

Цифры разнятся в зависимости от региона. Школьники из северных районов чаще страдают от кариеса, чем из южных из-за климатических условий и особенностей питания.

По словам медика, на активное размножение во рту бактерий стрептококк мутанс, которые вызывают кариес, влияет употребление сладкого.

Стоматолог посоветовал пользоваться фторсодержащими зубными пастами и ополаскивателями для полости рта. Дозировку фтора необходимо обсудить с врачом. Также врач посоветовал следить за уровнем кальция в организме.

Дети,Андрей Климов,Минздрав РФ,
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