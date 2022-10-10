Названа самая частая проблема с зубами у российских школьников

Более половины учащихся младших классов в России подвержены кариесу. А к старшим классам этот недуг поражает еще больше детей, передает ТАСС.
«Самая частая стоматологическая проблема у школьников – кариес. В начальной школе кариесу подвержены 60% детей. К старшей школе распространенность заболевания возрастает до 80%», – сказал главный внештатный детский стоматолог Минздрава России Андрей Климов.
Цифры разнятся в зависимости от региона. Школьники из северных районов чаще страдают от кариеса, чем из южных из-за климатических условий и особенностей питания.
По словам медика, на активное размножение во рту бактерий стрептококк мутанс, которые вызывают кариес, влияет употребление сладкого.
Стоматолог посоветовал пользоваться фторсодержащими зубными пастами и ополаскивателями для полости рта. Дозировку фтора необходимо обсудить с врачом. Также врач посоветовал следить за уровнем кальция в организме.