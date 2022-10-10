Как настроение матери влияет на способность ребенка говорить

Ученые из Института когнитивных исследований человека и мозга им. Макса Планка (Германия) изучили, насколько хорошо, в зависимости от настроения матери, младенцы могут отличать звуки речи. Эта способность считается важной предпосылкой для освоения языка.

Фото: Телеканал «Наука» Телеканал «Наука»

Выяснилось, что дети, у чьих матерей два месяца после родов систематически сохранялось плохое настроение, в возрасте шести месяцев в среднем хуже обрабатывают звуки речи. Научная статья опубликована в JAMA Network Open, о результатах исследования рассказали в институте.

Младенцам было особенно трудно различать высоту слогов. Также эти дети гораздо хуже отделяли разные звуки друг от друга. Это считается признаком повышенного риска развития речевого расстройства.

«Мы подозреваем, что матери, испытывающие беби-блюз, гораздо меньше разговаривают со своими новорожденными, а если делают это, то менее эмоционально — не сильно меняют высоту тона», — объясняет Геза Шаадт, первый автор исследования.

Результаты показывают, насколько важно, чтобы родители разговаривали даже с самыми маленькими детьми.

«Чтобы обеспечить правильное развитие детей, необходима соответствующая поддержка и для матерей, страдающих даже легкими расстройствами, которые часто еще не требуют лечения. Иногда нужно просто, чтобы в заботу о ребенке были более вовлечены отцы», — говорит Шаадт.