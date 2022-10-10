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3 часа назад

Педиатр назвала частые причины отсутствия аппетита у ребенка

Letidor.ru

Многие родители сталкиваются с отсутствием аппетита у детей и стараются накормить малыша всеми возможными способами. Первой причиной отказала от еды принято считать развитие простудных заболеваний, при общем недомогании ребенок может перестать испытывать чувство голода. Подробности читайте в нашей новости.

Названы частые причины отсутствия аппетита у ребенка
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

При ОРВИ, гриппе и других острых болезнях снижение аппетита закономерно и временно. Он постепенно восстановится по мере выздоровления, считает врач-педиатр Елена Парецкая. На фоне боли в животе, горле или лихорадки есть тоже не хочется, важно кормить детей в периоды болезней только по аппетиту.

Нередко аппетит детей портит анемия (или малокровие). Основу этой болезни составляет снижение гемоглобина и(или) количества эритроцитов. Дети с анемией кажутся вялыми, уставшими и раздражительными. Если патологию вовремя не излечить, то анемия может повлиять на развитие ребенка и успеваемость, поведение и аппетит, — Елена Парецкая, врач-педиатр

Заражение глистами также нередко становится причиной изменений аппетита, важно вовремя обратиться с этой проблемой к врачу и не пытаться самостоятельно назначать ребенку препараты против паразитов, пишет портал «Доктор Питер».

Дети,
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