Названы частые причины отсутствия аппетита у ребенка

Многие родители сталкиваются с отсутствием аппетита у детей и стараются накормить малыша всеми возможными способами. Первой причиной отказала от еды принято считать развитие простудных заболеваний, при общем недомогании ребенок может перестать испытывать чувство голода. Подробности читайте в нашей новости.

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При ОРВИ, гриппе и других острых болезнях снижение аппетита закономерно и временно. Он постепенно восстановится по мере выздоровления, считает врач-педиатр Елена Парецкая. На фоне боли в животе, горле или лихорадки есть тоже не хочется, важно кормить детей в периоды болезней только по аппетиту.

Нередко аппетит детей портит анемия (или малокровие). Основу этой болезни составляет снижение гемоглобина и(или) количества эритроцитов. Дети с анемией кажутся вялыми, уставшими и раздражительными. Если патологию вовремя не излечить, то анемия может повлиять на развитие ребенка и успеваемость, поведение и аппетит, — Елена Парецкая, врач-педиатр