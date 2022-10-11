Педиатр посоветовала не оставлять детей дома одних

С наступлением каникул повышается риск чрезвычайных ситуаций и травм из-за того, что дети остаются одни дома. Врач-педиатр Юлия Бережанская дала несколько советов родителям, как снизить риск неприятных происшествий.

Эксперт отметила, что довольно часто травмы связан с падениями, неосторожным обращением с огнем.

Бережанская отметила, что стоит заранее спланировать, как ребенок будет проводить каникулы, кто будет с ним сидеть. Прежде чем уйти из дома, важно проверить квартиру на безопасность: химические вещества должны быть убраны наверх, аптечка должна находиться в недоступном месте, с ребенком нужно побеседовать о безопасности, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».