Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
1 час назад

Педиатр Бережанская посоветовала не оставлять детей дома одних

Вечерняя Москва

С наступлением каникул повышается риск чрезвычайных ситуаций и травм из-за того, что дети остаются одни дома. Врач-педиатр Юлия Бережанская дала несколько советов родителям, как снизить риск неприятных происшествий.

Педиатр посоветовала не оставлять детей дома одних
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что довольно часто травмы связан с падениями, неосторожным обращением с огнем.

Бережанская отметила, что стоит заранее спланировать, как ребенок будет проводить каникулы, кто будет с ним сидеть. Прежде чем уйти из дома, важно проверить квартиру на безопасность: химические вещества должны быть убраны наверх, аптечка должна находиться в недоступном месте, с ребенком нужно побеседовать о безопасности, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители