Как помочь подросткам победить лень

Прокрастинация — проблема людей XXI века — знакома не только взрослым, но и детям. Когда школьник вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, сидит в телефоне или пропадает на улице, становится раздражительным и безразличным — это может сигнализировать о серьезных проблемах. Вместе с экспертами сервиса «Я сдам ЕГЭ» от группы компаний «Просвещение» «Летидор» разобрался, почему так происходит и как помочь ребенку взяться за ум.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Лень VS апатия

Видео дня

На первый взгляд лень и апатия очень похожи. Однако психологи с этим не согласны. Как правило, лень связана с психологическими проблемами или отсутствием самодисциплины, а вот апатия может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем (болезни печени, ЖКТ, нарушение обмена веществ и даже психические расстройства). Поэтому если школьник на протяжении длительного времени проявляет эмоциональную заторможенность: ему все безразлично, он теряет аппетит и всячески избегает физической активности – пора обратиться к врачу-терапевту или психиатру.Подросток, страдающий апатией, на все вопросы будет отвечать односложно и «бесцветно», а вот лентяй в красках примется рассказывать вам, по какой причине ему все не охота. Например, только сядет готовиться к экзамену, тут же вспомнит о том, что не выгулял собаку или забыл убраться в комнате (причем раньше беспорядок его нисколько не смущал).

Специалисты успокаивают родителей: причина лени в переходном возрасте кроется в физиологии. Быстрый рост приводит к разбалансировке систем организма (гормональной, сердечно-сосудистой, нервной) и нехватке витаминов, минералов.Так, подросток способен переносить длительные физические нагрузки без признаков усталости, а в какой-то день проснуться совершенно разбитым и уснуть на уроке.

Почему ребята бойкотируют подготовку к ЕГЭ

Отсутствие мотивации

За школьника уже все решили взрослые: куда поступать, какие экзамены сдавать, какую профессию осваивать. Понятно, дети во многом уступают старшим, у них нет такого богатого опыта. И все же психологи советуют отпускать подростка в свободное плавание, а самим занять позицию наблюдателя. Только так тинейджер научится самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.

Давление со стороны семьи

Многие родители вольно или невольно проецируют на ребенка свои ожидания. Они всеми силами желают ему добра и в то же время забывают о его уникальности.

Подростки, в отличие от маленьких детей, очень хорошо это чувствуют и начинают бунтовать: прогуливают уроки, заваливают экзамены, хамят при любой возможности. Дайте понять своим детям, что им не нужно заслуживать вашу любовь. Да, есть правила, которым они должны следовать (сдать ЕГЭ все равно придется), но свободу выбора у них никто не отнимает. Не игнорируйте откровенные беседы с участием всех членов семьи. Так вы не только наладите взаимоотношения, но и будете первыми узнавать о проблемах в жизни подростка.

Перфекционизм

Стремиться к лучшему результату – хорошо и правильно. Однако важно соблюдать баланс. Не приучайте ребят к завышенным требованиям, иначе разочарование и даже депрессия не заставят себя ждать. Цели должны соответствовать возможностям. Если подростку не нравится предмет, не заставляйте его сидеть над книгами до победной пятерки – ослабьте хватку.

Проблемы со здоровьем

Головные боли – один из главных «сопровождающих» на экзамене. Если школьнику докучает дискомфорт в области головы – пора искать медицинской помощи. По результатам врачебных осмотров, более 90% подростков жаловались на головные боли в течение определенного периода времени. Пик головной боли, как правило, приходится на 9-15 лет – всему виной стрессы.

Что делать: Ожидания должны быть максимально реалистичны. Частота и тяжесть головной боли, скорее всего, уменьшатся в течение нескольких недель или месяцев терапии, но она никуда не уйдет. Так что не прерывайте начатое лечение, даже когда симптомы утихнут.

Избегайте триггеров головной боли (например, продукты, которые могут спровоцировать боль; «ночевка» в гаджетах). Подросткам необходимо пить много чистой воды (не газировки!).

Пусть ежедневные физические упражнения (от 20 до 30 минут) станут вашей семейной традицией.Своевременно решайте проблемы со сном (никаких бессонных ночей перед ЕГЭ!).

Прорабатывайте психоэмоциональные проблемы: медитируйте, сбрасывайте напряжение в танце, бой на подушках тоже подойдет, гуляйте на свежем воздухе и чаще обнимайтесь (польза объятий уже доказана специалистами).

Что может помочь при подготовке к ЕГЭ

Согласно статистике, более 60 % школьников (9 – 11-й классы) считают нехватку времени – основной помехой при подготовке к экзаменам. В ходе опроса, который провела АНО «Институт прогрессивного образования», выяснилось: слишком большой объем информации не дает ребятам изучать все школьные предметы одинаково хорошо. То есть подростки ограничиваются только теми дисциплинами, по которым они планируют сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Респонденты также пожаловались: с наступлением «горячего сезона» у них не остается ни сил, ни времени на хобби и общение.

Как быть

Начать и двигаться маленькими шагами

Школьнику просто нужно сесть за учебники, без лишних предисловий. Чтобы облегчить процесс, предложите ему сначала навести порядок на столе, проветрить помещение, пройтись влажной тряпкой по поверхностям. Важно просто начать действовать, хотя бы маленькими шажками – уверяют психологи.

Искать мотивацию

Распишите на бумаге плюсы и минусы экзаменов. Что даст успешная сдача ЕГЭ? А если подросток провалится, чем это обернется? Только старайтесь держаться позитивной волны, чтобы нервозность школьника не переросла в паническую атаку. Далее по пунктам пропишите план подготовки, не забывая и о режиме дня: важно чередовать работу и отдых, желательно активный.

Правильно выбирать материалы и онлайн-ресурсы для подготовки

Мало кто из учащихся ограничивается школьными учебниками во время экзаменационной поры. Однако материалов, в том числе онлайн-платформ для подготовки к экзаменам, сейчас так много, что глаза разбегаются. Очень важно сохранять объективность при выборе: основным критерием должны быть не цена с пестрой рекламой, а качество.

Не забывать о своевременном поощрении

Подросток осилил тему, выполнил на тренажере часть заданий – наградите его лакомством и добрым словом.Поддерживайте школьника, снижая при этом планку важности самого экзамена. В конце концов, если результат будет не очень – мир не рухнет.

Чередовать умственную активность с физической

Мы уже говорили о необходимости чередовать умственную деятельность с физической активностью. Тормошите подростка и не давайте ему зависнуть в телефоне или телевизоре: просидел час над учебниками, встал и прошелся (хотя бы по квартире), посмотрел в окно, погладил кошку. Это должно войти в привычку.

Рассказывать о своих успехах окружающим