Абьюзивные отношения в семье к ребенку: как распознать?

Часто случается так, что на слова и действия взрослого, ребёнок в ответ обижается, начинает кричать, отстаивать своё мнение или плакать. Теряясь в этой ситуации, многие родители наказывают своего ребёнка (физически, экономически или психологически).

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Именно в этот момент, даже не подозревая об этом, родители совершают абьюз.

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Под «абьюзом» обычно подразумевают тип отношений, в которых один человек постоянно нарушает личные границы другого, унижает, допускает жестокость в общении и действиях.

В детско-родительских отношениях абьюз характеризуется двойственностью – насилием, прикрытым благими намерениями.

Ощущая полную и неоспоримую власть над ребёнком, родитель её использует совсем не во благо, оказывая на своего ребёнка сильнейшее давление: унижая, оскорбляя, обесценивая, отрицая его чувства и даже угрожая.

По словам психолога благотворительно фонда «Гольфстрим» Ольги Цуниной, абьюзивные отношения всегда деструктивно отражаются на психологическом здоровье подростка. У ребёнка снижается самооценка, появляются страхи, он не может самостоятельно принимать решения.

Так как ребёнок никогда не сможет разрешить такую ситуацию сам, то чаще всего он проявляет две формы поведения – либо подчиняется, либо начинает вести себя демонстративно.

Эксперт фонда отмечает, что взрослые не всегда могут распознать за собой абьюзивное поведение:

«Иногда случается так, что взрослый не понимает, что ведёт себя как абьюзер и считает такое поведение и отношение к другим людям нормальным и допустимым. О том, что в семье установлена токсичная система, можно понять по расстановке сил между супругами. В токсичных семьях всегда один лидер – мама или отец, другой супруг так же подчиняется, как и дети».

Взрослые-абьюзеры в семье могут не тратить время и ресурсы на убеждение и уговоры, а отшлёпать, сильно дёрнуть за руку (физический абьюз), либо оскорбить, унизить, обесценить или высмеять (психологический абьюз).

Фразы, указывающие на абьюзивное поведение

Ольга Цунина предложила варианты выражений, которые родители часто произносят по отношению к своим детям.

Несмотря на то что эти фразы достаточно распространены, они — проявление токсичного поведения:

«Ты молчи!» «Тебя не спрашивают!» «Не зли меня!» «Ещё одно слово, и ты знаешь, что будет!» «Ну всё, моё терпение закончилось!»

Также абьюз проявляется в игнорировании ребёнка, его вопросов и просьб и в перекладывании ответственности после конфликта: «Вот до чего довёл(а), у меня опять болит сердце/голова».

5 признаков родителя-абьюзера

Вы обзываете и унижаете ребёнка

Оскорбления — это унижение собственной чести, и прибегают к ним либо от недостатка фантазии, либо от каких-то более серьёзных проблем.

Важно помнить, что оскорбления и конструктивная критика — две совершенно разные вещи.

Можно показать ребёнку, где он что-то сделал не так, не причиняя боли и при этом давая понять, что на ваше плечо можно (и нужно!) опираться в сложной ситуации, ведь вы всегда готовы поддержать.

Вы угрожаете физическим наказанием

Во время ссоры в ход идут подзатыльники, щипки и даже ремень.

Помните, физическое наказание может впоследствии стать травмой, которую ваш уже взрослый ребёнок будет решать с профессиональным психотерапевтом.

Если хочется применить силу, то стоит замереть. Сделать несколько вдохов и выдохов, оценить ситуацию. Поверьте, в жизни нет такой проблемы, решение которой заключается в физическом наказании.

Вы заставляете детей «зарабатывать» свою любовь

Например, вы расскажете сказку на ночь, только если получите что-то взамен. Торговые отношения не разовьют у ребёнка чувство эмпатии по отношению к себе и к другим. А жить без эмпатии очень трудно.

Если вы хотите, чтобы ребёнок что-то сделал, лучше предложить ему помощь, и на собственном примере показать, что в жизни всё можно преодолеть. Ваша любовь — это не то, что нужно заслуживать.

Вы поощряете соревнования между детьми за свою любовь

Мало кто из детей, выросших среди братьев и сестёр, не вступал в разговор из серии «тебя любили больше». Поверьте, дети и сами справляются с тем, чтобы из раза в раз пытаться забрать себе право первенства за родительскую любовь.

Лучше сосредоточиться на том, чтобы показать им, что быть разными – это хорошо, и вовсе не обязательно соревноваться друг с другом. Это не значит, что вы любите их меньше.

Вы позиционируете себя как жертву

Всякий раз, когда между вами и ребёнком случается конфликт, вы выворачиваете ситуацию таким образом, что виноват именно ребёнок.

Такое поведение — временная тактика, результаты которой покажут себя намного позже в виде неврозов и навязчивых состояний. Решайте проблемы мирно и экологично.