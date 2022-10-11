Дан совет, как говорить с ребенком о мобилизации родителя

Семейный психолог Кира Макарова объяснила, как лучше преподносить ребенку новость о мобилизации родителя. По словам специалиста, детям важно дать ощущение безопасности. Эксперт посоветовала родителям объяснить ситуацию без лишних эмоций. Своими рекомендациями по этому вопросу Макарова поделилась в беседе с «Лентой.ру».

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Когда мобилизуют одного из родителей, сложно сохранять спокойный настрой в семье, признала семейный психолог. В этой ситуации важно помнить о том, что ребенок не готов к переживаниям взрослых. Ему важно дать чувство безопасности и защиты, указала специалист.

«Все зависит от самой семьи, насколько взрослые сами справляются с этой ситуацией. Если в большинстве случаев взрослые сами находятся в шоке, то ребенок должен быть максимально огражден от обсуждения ситуации. Здесь важно держаться спокойно взрослым, насколько это возможно», — высказалась Макарова.

Она отметила, что детям свойственно перенимать тревожные и панические настроения родителей. Однако с такими чувствами их психика справиться еще не способна. Поэтому важно не вводить ребенка в беспомощное состояние, считает специалист.

«Нужно держать себя, ограждать детей от сложных для детской психики картин и разговоров. Ребенку просто можно сообщить, что папа уехал в военную командировку и скоро вернется. Без подробностей, паники и личного отношения», — отметила семейный психолог.

Самое главное дать ребенку понять, что его есть кому защищать, указала эксперт.

«Если отец попал под мобилизацию, мать берет на себя по отношению к ребенку позицию защитника и тем самым сохраняет его ощущение безопасности», — отметила она.

Если взрослые не в состоянии совладать с собственными эмоциями, им не стоит закрываться, подчеркнула Макарова.